Informateur Hamer laat Rutte en Kaag het uitvechten, mogen samen conceptregeerakkoord schrijven

Het lijkt erop dat informateur Mariëtte Hamer gaat voorstellen om VVD-leider Rutte en D66-leider Sigrid Kaag samen een conceptregeerakkoord te laten schrijven. Na deze ‘tussenfase’ zouden andere partijen dan aan kunnen sluiten.

Het schiet maar niet op met de formatie en nu zeggen ‘ingewijden’ tegen de NOS dat informateur Hamer een tussenfase in gaat lassen. Rutte en Kaag mogen waarschijnlijk een conceptregeerakkoord gaan schrijven en dan zou er een fatsoenlijke basis moeten liggen waar andere partijen zich bij aan zouden kunnen sluiten.

Het klinkt leuk en het is niet eens zo’n slecht idee, maar het is nog maar de vraag of dit echt wat uit zal gaan halen. De keuze voor ChristenUnie enerzijds of GroenLinks/PvdA anderzijds gaat hierdoor niet weg. D66 is nog steeds bang dat ze zullen worden gedomineerd door ‘rechts’.

En de VVD en het CDA schieten zichzelf in de voet als ze samen in een kabinet gaan met de linkse partijen. Dat leidt zeer waarschijnlijk tot een afstraffing bij de volgende verkiezingen (bij het CDA al helemaal) én het biedt GroenLinks en de PvdA vier jaar lang een podium om zich opnieuw te profileren.

Het doel van dit (eventuele) conceptregeerakkoord lijkt er dus meer op gericht te zijn om te kijken welke optie de minste weerstand oplevert, maar het zou zomaar kunnen dat er alleen maar beroerde opties overblijven. In dat geval heeft het alleen maar meer tijd gekost en niets opgeleverd. Het is dus nogal een risico wat Hamer hier nu neemt.