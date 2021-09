Thierry Baudet roept gevaccineerden op de QR-code te weigeren: ‘Geen apartheidspas!’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet roept iedereen, ook gevaccineerden, op de QR-code niet te gebruiken. “BLOKKEER HET NIEUWE NORMAAL!” schrijft hij, waarbij hij zich direct richt aan mensen die wel “geprikt” zijn.

Het is ongelooflijk erg, maar de apartheidspas van het kabinet komt er “gewoon.” Vanaf 25 september moeten Nederlanders bijna overal een QR-code laten zien als ze naar binnen willen. Dit is inclusief in de horeca. Via die code kan dan gecontroleerd worden dat we a) gevaccineerd zijn, b) recent hersteld van corona, of c) een negatieve testuitslag hebben geproduceerd. Medische Apartheid is daarmee dus een feit.

Het is ongelooflijk erg. Maar dit is de kant die weg opgaan in ons land. In Denemarken stoppen ze met alle maatregelen. In Engeland hebben woedende burgers de coronapas geblokkeerd. Maar bij ons doen Rutte en De Jonge het tóch.

Thierry Baudet tegen de QR-code

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet ziet het allemaal met lede ogen aan. Hij waarschuwde hier immers al maanden voor, en ziet zijn nachtmerriescenario nu werkelijkheid worden.

Maar waar hij zich vaak richt tot mensen die ook het vaccin geweigerd hebben, doet hij nu een bredere oproep, namelijk aan iedereen; gevaccineerd of ongevaccineerd. Want dit is een strijd, vindt hij, die veel breder gevoerd moet worden. Iedereen moet zich hier tegen verzetten. Of je nou geprikt bent of niet.

“Ook als je je hebt laten prikken: weiger de QR-code!” schrijft Baudet. “Doe niet mee met de apartheidspas. Laat geen ‘app’ je bewegingen registreren. Als je gelooft dat corona gevaarlijk is en die prik je beschermt: oke, daarover verschillen we dan van mening. Maar BLOKKEER HET NIEUWE NORMAAL.”

Duidelijk dan dat kan hij het natuurlijk niet verwoorden. En ja, hij heeft helemaal gelijk. Dit is hét moment waarop álle Nederlanders de krachten moeten bundelen. Die gaat niet meer over “vaccineren” of “niet-vaccineren.” Dit gaat over het afschaffen van onze vrijheid. En ja, dat gaat ons allemaal aan.

