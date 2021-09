‘Vanaf 25 september medische apartheid in Nederland’: kabinet eist bijna overal QR-code voor toegang

Het hek is dan echt van de dam. Vanaf 25 september is Medische Apartheid een feit in ons land. Want hoewel de 1,5-meterregel dan wordt vrijgegeven, wordt voor bijna overal een QR-code geëist. Dit houdt in dat je moet bewijzen dat je gevaccineerd óf hersteld bent van corona. Als dat niet zo is moet je een negatieve testuitslag hebben. Die QR-code en dus die voorwaarden worden gebruikt bij voetbalwedstrijden, evenementen, theaters, maar ook in de horeca.

Het is te ranzig voor woorden, maar Nederland gaat echt op weg naar een samenleving waarin Medische Apartheid normaal is. Want vanaf 25 september eist het kabinet dat mensen die lekker naar het theater, een professionele sportwedstrijd, een evenement, een festival, naar de bioscoop of zelfs naar de horeca willen gecontroleerd worden via een QR-code. Die code wordt gescand, waarna er gekeken kan worden of je gevaccineerd bent, onlangs hersteld, of een negatieve testuitslag hebt geproduceerd.

Natuurlijk zorgt dit voor een ziekelijke tweedeling in de maatschappij. Want je elke dag – of bijna elke dag – laten testen is natuurlijk volstrekt bezopen. Dat doet geen mens. Daar staat tegenover dat mensen die door de overheid geregistreerd zijn als “gevaccineerd” of “herstel” overal op af “mogen” (hoewel ze wel nauwlettend in de gaten gehouden worden, wat ook ziek is).

De reacties zijn dan ook niet mals. Zo laat Forum voor Democratie terecht weten dat dit een “schande” is. De partij voegt daar aan toe dat ze zal blijven strijden “tot Nederland voor iedereen weer helemaal open is.” Dat is natuurlijk heel goed, maar het doodenge is dat het kabinet ongetwijfeld een meerderheid heeft voor deze vaccinatiedwang / medische apartheid in de Tweede Kamer. Al die enge kartelianen vinden het prima.

Nederland voert definitief medische apartheid in. Zonder QR-#discriminatiecode geen toegang tot het maatschappelijk leven. Een schande.#FVD blijft tot de laatste snik strijden tot Nederland voor iedereen weer helemaal open is. U kunt op ons rekenen!https://t.co/D606quD5ws — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) September 12, 2021

Ook Raisa Blommestijn is niet te spreken over deze wandaad van het kabinet. “Het vaccinatiepaspoort dat nu definitief vanaf 25 september wordt ingevoerd is een vorm van discriminatie op basis van medische gegevens,” schrijft ze terecht, “sluit mensen uit en stigmatiseert. Afschuwelijk. Ik heb er geen woorden voor.”

Ik herhaal het nog maar een keer: het #vaccinatiepaspoort dat nu definitief vanaf 25 september wordt ingevoerd is een vorm van discriminatie obv medische gegevens, sluit mensen uit en stigmatiseert. Afschuwelijk. Ik heb er werkelijk geen woorden voor. https://t.co/30OG7Mjk60 — Raisa Blommestijn (@rblommestijn) September 12, 2021

Het merkwaardige is dat het kabinet schijnt te denken dat ze dit zomaar even kunnen opleggen aan een vrij volk. Niets is minder waar. In ons politieke systeem is het ’t volk zélf dat uiteindelijk beslist wat er gebeurt. Zij zijn waarnemers, mensen die even aan de knoppen van de macht mogen zitten om te doen wat de burger wil.

Als burgers dit dus niet willen dan is het nu dus tijd om dit duidelijk te maken aan het kabinet.

In zo’n geval is het aan burger om op vreedzame wijze duidelijk te maken dat dit niet kan. Dat hebben ze onlangs gedaan bij het UnMuteUs protest, en dat zou nu ook – op geheel vreedzame, wet eerbiedigende wijze – moeten gebeuren.

We staan op een kruispunt. Maar er is goed is: want als ze dit in Engeland hebben kunnen tegenhouden, dan kan dat in ons land ook. Zoals Marianne Zwagerman laat weten: