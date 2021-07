Kijk! FVD-Kamerlid wast CDA’er de oren: ‘Ze heeft de mond vol van discriminatie maar voert zelf medische apartheid in’

FVD-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren heeft in een commissiedebat over de invoering van de QR-maatschappij op grootste wijze de vloer aangeveegd met CDA-collega Inge van Dijk. Want, zei hij, wat er gebeurt is je reinste discriminatie. Ziet de CDA’er dat niet, of wíl ze dat niet zien. Toen Van Dijk zich op wanstaltige wijze verdedigde door te roepen dat een meerderheid in de Tweede Kamer er nu eenmaal voor had gestemd ging Van Meijeren los. Wat restte van Van Dijk was een zielig hoopje as.

Eerder vandaag berichtten wij al dat Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren deze week in een commissiedebat van de Tweede Kamer hard maar terecht losging op de samenleving die nu gecreëerd wordt; een samenleving waarin er wijd en verspreid gediscrimineerd wordt op basis van iemands vaccinatiestatus dan wel teststatus.

Tijdens dat debat – natuurlijk gevoerd in een achterkamertje, want het partijkartel wil niet dat dit prominent in de plenaire zaal gebeurt – as er ook een confrontatie tussen Van Meijeren en CDA-Kamerlid Inge van Dijk. Want, wilde Van Meijeren weten van de ‘christendemocraat,’ hoe kan zij het voor zichzelf verdedigen dat er een maatschappij wordt gecreëerd waarin discriminatie aan de orde van de dag is? Dit terwijl ze wél steeds begint over discriminatie en over hoe erg het is om mensen te discrimineren.

“Het verbaast mij dat mevrouw Van Dijk haar mond vol heeft over discriminatie,” zei Van Meijeren dan ook terecht, “terwijl het háár partij is die nota bene zelf het initiatief heeft genomen om een vorm van medische apartheid in Nederland in te voeren, op grond waarvan sinds afgelopen weekend Nederlanders massaal worden gediscrimineerd op basis van hun medische persoonskenmerken.”

Oh ja, he went there. Hij gebruikte inderdaad het A-woord.

“Hoe verhoudt zich dit,” wilde Van Meijeren weten, “tot de selectieve verontwaardiging van mevrouw Van Dijk over discriminatie?”

Iedereen zat natuurlijk klaar om het antwoord te horen van Van Dijk. Met welk verhaal zou ze op de proppen komen? Dat het noodzakelijk was voor de volksgezondheid? Het moest, het was niet anders? Zij werd er ook niet blij van, maar wat kon ze anders?

Nee, niets van dat alles. Haar verdediging was… dat een meerderheid het nou eenmaal wil. Dus klaar.

“Volgens mij heeft meerderheid van de Kamer besloten om op deze manier te gaan werken. Dus volgens mij is het niet alleen maar een initiatief van het CDA waar u het over heeft,” was Van Dijks reactie.

Wat?

Een “heel interessante reactie,” zei Van Meijeren daarop. Want het initiatief komt natuurlijk vandaan bij Hugo de Jonge, een CDA-minister. Dus dan kan het CDA wel net doen alsof het hier niets mee te maken heeft, maar dat is onzin.

“Maar dan nog, het meest bizarre argument is: een meerderheid van de Kamer heeft dit besluit genomen. Hoe kunt u het óóit nog over discriminatie hebben als u het gerechtvaardigd vindt dat meerderheden de rechten van minderheden gaan inperken? Wat is überhaupt het doel van discriminatieverboden als een meerderheid kan beslissen om minderheden uit te zonderen van het sociaal-maatschappelijk leven? Dit is discriminatie pur sang,” antwoordde Van Meijeren geheel terecht.

Want discriminatieverboden zijn juist bedoeld om minderheden te beschermen tegen de meerderheid.

De reactie daarop van Van Dijk was echt weer ongelooflijk. “Ja, dat is uw interpretatie van discriminatie, en daarin verschillen wij dan van mening.”

Hoe. Krijgt. Ze. Het. Uit. Haar. Mond? zal iedere weldenkende Nederlander zich afvragen.

Nou, dat vroeg Van Meijeren zich ook af. Wat is, wilde hij weten, Van Dijks definitief van discriminatie dan?

Het antwoord? Eigenlijk niet bestaand. Ze refereerde aan opmerkingen die ze eerder had gemaakt, die erop neerkomen dat alles discriminatie is wat ‘de blanke’ mogelijk doet, maar dan wel losgekoppeld van het coronabeleid van het kabinet, want dat is natuurlijk ver verheven boven dat soort zaken.