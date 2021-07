Filmpje! Gideo van Meijeren (FVD): ‘Wij worden geconfronteerd met een afschuwelijke nieuwe vorm van discriminatie’

Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie Gideon van Meijeren vindt dat we sinds afgelopen weekeinde in Nederland opgezadeld zitten met “een afschuwelijke nieuwe vorm van discriminatie.” Dit keer niet gebaseerd op iemands huidskleur of gender, maar op basis van iemand medische status.

“Waar ik nu naartoe wil is dat wij sinds afgelopen weekend geconfronteerd worden met een afschuwelijke, nieuwe vorm van discriminatie. Namelijk discriminatie op basis van medische persoonskenmerken,” aldus Van Meijeren tegen zijn collega’s in één van de commissies waar hij deel van uitmaakt, en waarin Kamerleden op kleinere schaal ‘debatteren’ over allerhande onderwerpen.

“Sinds afgelopen weekend is de toegang tot tal van plaatsen verboden voor mensen die niet door middel van een QR-code hun gezondheidsgegevens willen laten scannen,” ging Van Meijeren terecht verder over de dystopische samenleving waarin wij tegenwoordig leven. Nederlanders, waaronder ook jonge, kerngezonde mensen die zich om heel goed redenen niet willen laten injecteren met een experimentele gentherapie,” zoals FVD de coronavaccins noemt, “of die om heel goede redenen weigeren om hun privacy bij het oud vuil te zetten door die afschuwelijke corona-app te downloaden, die Nederlanders zijn gereduceerd tot tweederangsburgers met minder rechten en minder vrijheden dan al die naïeve conformisten die alles voor zoete koek slikken.”

Keiharde woorden, precies zoals we tegenwoordig gewend zijn van Van Meijeren. Want als er één FVD-Kamerlid is dat er met gestrekt been ingaat tegenwoordig en dat weigert een blad voor de mond te nemen, dan is hij het. Tegelijkertijd rent hij van commissie naar commissie en van vergadering naar vergadering, wat hem áchter de schermen juist wél respect oplevert van Kamerleden van ándere partijen – hoewel ze dat publiekelijk hoogstwaarschijnlijk niet hardop zullen zeggen.

“Toen er anderhalf jaar geleden door een aantal individuen voor werd gewaarschuwd dat wij ooit in zo’n dystopische samenleving zouden komen te leven, toen liepen de rillingen over mijn rug. Maar ik werd gerustgesteld dat het een ongegronde complottheorie zou zijn. Nou, voorzitter, inmiddels hebben die zogenaamde wappies toch groot gelijk krijgen. Forum voor Democratie kan en zal dit nooit accepteren, wij zullen ons hier altijd tegen blijven uitspreken, in de hardst mogelijke bewoordingen.”

“Want,” ging Van Meijeren verder, “de geschiedenis heeft laten zien waar het toe kan leiden als we gaan accepteren dat bepaalde bevolkingsgroepen op basis van persoonskenmerken worden uitgesloten van het sociaal-maatschappelijk leven.” Want anders dan al die partijen van het partijkartel, die blijkbaar maar al te blij zijn om dit soort enorme veranderingen door te voeren, staat FVD “pal voor de fundamentele rechtsgelijkheid van alle Nederlanders.”

Een hard standpunt van FVD, dat radicaal ingaat tegen het standpunt van de mainstream, maar natuurlijk klopt het wel degelijk wat Van Meijeren zegt. Deze QR-code-maatschappij veroorzaakt een enorme tweedeling op basis van mensen die wel mee willen doen met het testen dan wel vaccineren, en mensen die dat níét willen – of die wel mee willen doen daaraan, maar die niet willen dat die informatie gedeeld wordt met derden.

Een test- en vaccinatiemaatschappij is een gotspe voor iedereen die de vrijheid écht lief heeft en die begrijpt dat we gebóren zijn met onze rechten; dat die geen ‘gift’ zijn van de overheid, maar dat ze ons toebehoren, puur en alleen omdat we méns zijn.

Houd op met deze discriminatie! Als het ‘veilig’ is, dan is het veilig. Klaar. De samenleving moet dan open gegooid worden voor iedereen, in precies dezelfde mate.