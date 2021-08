Wonderschone docente Nederlands gaat viraal: ‘Wij doen NIET mee aan medische apartheid’

Een video van de docente Nederlandse Willemijn van Brenk is online gegaan omdat ze als één van de weinige docenten de moed heeft medische apartheid op basis van vaccinatiestatus te veroordelen. “Wij doen NIET mee aan medische discriminatie,” laat ze weten. Er wordt door haar géén onderscheid gemaakt tussen scholieren op basis van hun vaccinatiestatus. Nu niet, nooit niet.

In wat alleen maar een bijzonder moedige video genoemd kan worden laat docente Nederlands Willemijn van Brenk weten aan haar leerlingen dat ze nooit en te nimmer zal meewerken aan een systeem van Medische Apartheid. Ze heeft deze verklaring afgegeven na lang getwijfeld te hebben of ze dit inderdaad al dan niet moest doen. Niet zo gek, want in deze tijd is het staan voor principes als “gelijkwaardigheid” een daad van rebellie.

“Ik heb dit filmpje opgenomen als Willemijn van Brenk, niet als mevrouw Van Brenk de docente,” legt ze uit. “Dus ik doe dit echt als mezelf, laat dat even duidelijk zijn.” Als dat uit de weg is, komt haar échte, principiële verhaal; een verhaal waar haar leerlingen trots op mogen zijn.

“Ik lees in het nieuws berichten over diverse landen, ook direct hier om ons heen, dat ongevaccineerden niet meer binnen welkom zijn. Ik schrik behoorlijk van dit bericht en ik hoop dat dit in Nederland ook niet gaat gebeuren. Dat is mijn vrees op dit moment.”

Medische Apartheid

“Ik heb dan ook besloten om op persoonlijke titel de volgende mededeling te doen,” gaat ze verder. En dan komt het. “Wij doen NIET mee aan medische apartheid. Wij doen NIET mee aan medische discriminatie. Wij hebben nog nooit iemand hier geweigerd op basis van geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, seksuele voorkeur, of medische achtergrond. Dat hebben we nog nooit gedaan, en dat gaan wij in de toekomst ook niet doen. Wij hebben iedereen lief. En iedereen is goed zoals hij of zij is.”

“Dus bij ons gaat dit niet gebeuren.”

En vervolgens komt ze met wijze woorden wat betreft het al dan niet nemen van het vaccin. “Maak wat betreft het vaccin gewoon een persoonlijke weloverwogen keuze. Het is oké wat je ook kiest. Prik je wel, oké. Prik je niet, het is oké. Als je een keuze maakt waar je zelf achter staat dan is je keuze hoe dan ook goed. Dan doe je het goed. Als je er zélf maar achter staat.”

Advies

Vervolgens komt een heel belangrijk advies, niet alleen voor leerlingen maar ook voor volwassen. “Maar laat je niet leiden door angst,” zegt Van Brenk namelijk daarna. “Angst is een slechte raadgever. Dát weet ik wel. Angst en uitsluiten in welke vorm dan ook zijn wat mij betreft niet de manier om dit alsnog af te dwingen bij mensen.”

Tot slot laat ze leerlingen weten dat als ze een luisterend oor nodig hebben, ze haar altijd een berichtje kunnen sturen.

Kijk de video

Wat een ongelooflijke heldin – en wat zijn haar leerlingen gezegend dat zij hun docente is.

