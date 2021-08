Pfizer en Moderna misbruiken de situatie om zichzelf te verrijken: flinke prijsstijging van hun vaccins

Het is te schandelijk voor woorden, maar de Big Pharma bedrijven Moderne en Pfizer gebruiken de situatie in de wereld om zich op werkelijk ongekende wijze te verrijken. Dat deden ze natuurlijk al, maar nu is dat nog meer het geval. De twee bedrijven hebben namelijk een forse prijsverhoging bedongen bij de Europese Unie voor het coronavaccin. De reden is niet dat er zo hard aan gewerkt moet worden en dat ze enorm hoge kosten maken of zoiets. Nee. De gegeven reden is: de vaccins werken beter dan die van de concurrentie.

De Britse zakenkrant The Financial Times komt vandaag met het bericht dat de eigen journalisten inzage hebben gehad in de contracten van Pfizer en Moderna met de Europese Unie. De conclusie is dat beide farmaceuten hun positie heerlijk mis-/gebruiken om zichzelf te verrijken. Want de prijzen van hun coronavaccins worden flink verhoogd.

Voor één dosis Pfizer moet de EU 19,50 euro betalen in plaats van de 15,50 die eerder betaald werd. En voor Moderna moeten EU lidstaten maar liefst even 21,50 euro overmaken, in plaats van de oude prijs van 19 euro.

De reden voor de prijsverhoging? Nee, er worden niet extreem hoge kosten gemaakt of iets dergelijks. Zoals een bron tegen de krant zegt, “Ze bedienden zich van de gebruikelijke farmaceutenretoriek. De vaccins werken, waardoor ze volgens hen in waarde zijn gestegen.”

Met andere woorden, omdat de resultaten van de Moderna- en Pfizervaccins hoegenaamd indrukwekkender zijn dan die van AstraZeneca en Janssen hebben de farmaceuten de EU gewoon voor het blok gezet. Óf ze gingen akkoord met een hogere prijs, of ze konden niet gegarandeerd worden dat ze het gewilde aantal doses zouden krijgen, wat betekent dat ze mogelijk aangewezen werden op “minder effectieve vaccins.” Het gevolg is dat de EU dus diep, dieper, diepst in de buidel heeft getast.

We mogen het ongetwijfeld weer niet zeggen omdat alle kritiek op Big Pharma tegenwoordig verboten is, maar dit is natuurlijk een grof schandaal.