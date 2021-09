DDS Podcast: Michael van der Galien over het begin van de dictatuur

Goed nieuws! Vanaf nu maakt DDS elke week minimaal twee podcasts! Eén korte, en één lange. Bij de lange komen er ook gasten langs. De korte is alleen onze hoofdredacteur Michael van der Galiën die losgaat op een bepaald onderwerp, een onderwerp analyseert, of een korte samenvatting geeft van het belangrijkste nieuws.

Vandaag (of eigenlijk gisteren, want de podcast verscheen gisteravond al): de korte podcast met Michael van der Galien. Het onderwerp: het begin van de dictatuur doordat de Tweede Kamer heeft ingestemd met de Apartheidspas. Michaels visie? We moeten nu samen iets doen. Op onze “reet” zitten kan niet meer. Het is tijd voor actie.