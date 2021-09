De MocroMaffia is een terroristische organisatie: ‘Rutte in het vizier van georganiseerde misdaad’

Het is ongelooflijk, maar de MocroMaffia begint zich nu écht te gedragen als een terroristische organisatie. Zogenaamde spotters zijn namelijk bezig om zijn gedragingen in de gaten te houden zodat er een aanslag op hem gepleegd kan worden. Doodeng. Want dit is precies wat ze deden bij Derk Wiersum en Peter R. de Vries, kort voordat zij geliquideerd werden.

Natuurlijk, ik ben het lang niet altijd eens met Mark Rutte. Sterker, ik vind de man politiek een verschrikking. Maar het nieuws van de dag van vandaag is werkelijk schokkend. Want de MocroMaffia is volgens De Telegraaf waarschijnlijk van plan om de premier dood te schieten dan wel te ontvoeren. Er zijn zogenaamde spotters gezien in zijn buurt; waarnemers die bekijken hoe hij zich beweegt, welke paden hij volgt, hoe snel hij fietst, etc. Die spotters geven die informatie door, waarna er een plan gemaakt kan worden voor een aanslag.

Vanwege deze dreiging – het is dus niet slechts een mogelijkheid, spotters zouden echt al gezien zijn ook – wordt Rutte nu extra beveiligd. En dat is verstandig. Want de premier is een héél gemakkelijk slachtoffer voor huurmoordenaars. Hij reist immers het liefst per fiets, en dan ook nog in zijn eentje. Dit onder het motto: lekker normaal doen, dan doe je al gek genoeg.

Dat kan nu natuurlijk niet meer. Als hij nog per fiets gaat, dan net als de Amerikaanse president: omringd door bodyguards. Maar nog veel beter is om de fiets een tijdlang in de stalling te zetten en gewoon met de auto op pad te gaan. Ook dan is hij zijn leven niet écht veilig, maar het is een significante verbetering ten opzichte van de fiets.

Voor zover punt één. Punt twee is dat dit bewijst dat de MocroMaffia geëvolueerd is in een terroristische organisatie. We moeten het niet meer hebben over de “georganiseerde misdaad,” maar over “narco-terroristen.” Deze gestoorde types spiegelen zich overduidelijk aan de Zuid-Amerikaanse kartels, en dan met name aan het kartel van de jaren 80 en 90 in Colombia, geleid door Pablo Escobar. Die hield zijn land toen op ongelooflijk brute wijze in een machtsgreep en ging direct de strijd aan met de staat. Dat werd letterlijk een oorlog.

Eerder vandaag sprak ik hier ook over in de podcast van vandaag:

Terroristen moet je als terroristen behandelen, niet als maffiosi. Tijd om de strategie helemaal overhoop te gooien. Vandaag nog.

