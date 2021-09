EU-geliefden Angela Merkel en Mark Rutte na tien jaar uit elkaar: Laatste dag samen is definitief een feit

Het einde is aangebroken voor de politieke EU-tortelduifjes Angela Merkel (CDU) en Mark Rutte (VVD). Na tien jaar innige samenwerking tussen Merkel en Rutte moeten ze nu dan toch echt zonder elkaar verder. Rutte zag Merkel als “zijn kompas” en Merkel zag Rutte weer als haar trouwe schootmaatje. Tijdens de Duitse verkiezingen op 26 september zal Merkel niet meer verkiesbaar zijn, dus namen de twee donderdag afscheid van elkaar.

Om het afscheid tussen de ambtgenoten in stijl te beklinken spraken ze vandaag in de Duitse stad Dresden nog eenmalig met elkaar af tijdens een tentoonstelling over de Delftse kunstschilder Johannes Vermeer. De NOS kijkt alvast met weemoed terug op de relatie tussen Merkel en Rutte en komt met een stuk over twee geliefden die voortaan op afstand van elkaar zullen verblijven.

Binnenkort zwaait Angela Merkel af als bondskanselier. Ik ken haar als iemand die altijd bereid is haar nek uit te steken en met hartelijkheid en soeverein verstand van zaken Europa op cruciale momenten op koers weet te houden. Heel goed om haar vandaag weer te zien. pic.twitter.com/IhsHn0rabb — Mark Rutte (@MinPres) September 9, 2021

Om de lofzang van staatsomroep NOS over de ‘relatie tussen Merkel en Rutte nog even te citeren:

“De samenwerking tussen de beide regeringschefs was intensief. Rutte leerde Merkel in de herfst van 2010 kennen tijdens de Europese Raad in Brussel. Hij was toen net minister-president. Rutte was, zoals meer Europese ambtgenoten, diep onder de indruk van de dossierkennis van de Duitse bondskanselier.”

