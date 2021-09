Filmpje! Thierry Baudet legt uit waarom de ‘globalistische elites’ ons een vreselijke ‘dystopie’ in duwen

Aan deze video heb ik verder niets toe te voegen. Kijk ernaar, en luister ernaar.

Oh, toch wel één punt: Baudet heeft het erover dat ze dit “vanaf” de jaren 90 deden. Dat is natuurlijk onzin. Het gebeurt al veel langer. In de jaren 80 had Margaret Thatcher hier al een botsing over met de overige regeringsleiders. David Rockefeller heeft er ook al lang over geschreven in zijn memoires. En, tenslotte, de Club van Rome werd juist voor dit Grote Doel ingezet. Dat was dus al in 1968.