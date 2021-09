Fleur Agema haalt uit naar coronatoegangsbewijs promotende Hugo de Jonge: ‘Hou toch op met die eeuwige mooipraterij!’

De afgelopen dagen is demissionair minister Hugo de Jonge druk bezig met het inpeperen van het feit dat het coronatoegangsbewijs vanaf zaterdag 25 september een feit is. Volgens de CDA’er is het een feestelijke dag, want we kunnen weer ‘veilig naar een vol restaurant of theater’. Fleur Agema hekelt deze “mooipraterij” van De Jonge, daarnaast is hij ook gewoon nepnieuws aan het verspreiden, aldus de PVV-politica.

Hugo de Jonge is helemaal in zijn nopjes met de invoering van de coronatoegangsbewijs. Vanaf aankomende zaterdag wordt Nederland opengegooid. Althans, een soort van. Mensen die mee willen doen aan de QR-samenleving kunnen weer naar uitgaansgelegenheden of restaurants, mensen zonder QR-code – gevaccineerde en ongevaccineerde mensen – komen nergens binnen.

Volgens de CDA-minister kunnen we vanaf zaterdag weer veilig bijeenkomen in volle theaterzalen en restaurants. Maar voor deze opmerking wordt hij direct op de vingers getikt door PVV-Kamerlid Fleur Agema. Zelfs mét een QR-code, en zelfs als iedereen gevaccineerd is kan je nog steeds besmet raken. Het is dus nog steeds niet 100% veilig.

Nee. Vanaf zaterdag komen we – gevaccineerd of ongevaccineerd – er niet meer in zonder QR-code. Hou toch op met die eeeeeuwige mooipraterij! Geen nepnieuws verspreiden. Coronatoegangsbewijs is niet veilig igv gevaccineerden. Zij kunnen het nog steeds krijgen en doorgeven. https://t.co/qCXhT57M0U — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) September 23, 2021

Net zoals met de fiasco rond ‘Dansen met Janssen’ loopt de CDA’er dus opnieuw onzin te verkondigen. Uiteraard, hoe meer mensen gevaccineerd zijn hoe veiliger het wordt, maar het wordt nooit 100% veilig – net zoals het feit dat je ook voor de coronacrisis kon worden aangestoken met een verkoudheidje in sociale gelegenheden. Terecht wijst Agema er op dat De Jonge hier dus gewoon ‘nepnieuws’ aan het verspreiden. Hij maakt de QR-samenleving een stuk mooier dan dat het is.

Géén nepnieuws verspreiden @hugodejonge. Gevaccineerden kunnen het nog steeds krijgen en doorgeven. Vermoedelijke bron 160 besmettingen Aspen Valley kwam volkomen legaal binnen. https://t.co/HF0rV1WoIx — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) September 23, 2021

PVV’er Agema heeft het er maar druk: ze kan zo ongeveer de hele dag lang De Jonge wijzen op de onwaarheden die hij verkondigt. Feit is gewoon dat vanaf 25 september de samenleving in tweeën wordt gedeeld. Zonder QR-code, ook als je keurig bent gevaccineerd, kom je vrijwel nergens binnen. Terwijl de bezwaren tegen de QR-samenleving – onder meer onze privacy komt ernstig onder druk te staan – simpelweg worden genegeerd door de beleidsmakers. En ondertussen promoot De Jonge, soms met onwaarheden, nog maar eens het coronatoegangsbewijs.