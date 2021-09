Privacy First roept Kamerleden op invoering coronapas te blokkeren: ‘Het leidt tot een tweedeling in samenleving’

De stichting Privacy First heeft grote bezwaren tegen de invoering van een coronapas. Ze vrezen voor een enorme tweedeling in de samenleving. Daarnaast zal het alleen maar leiden tot grote burgerlijke ongehoorzaamheid. De privacyclub hoopt dan ook dat Kamerleden de invoering ervan tegenhouden in de Tweede Kamer.

Uit diverse hoeken van de samenleving neemt de kritiek op het kabinetsbeleid flink toe. De stichting Privacy First kijkt gedurende de coronacrisis met argusogen naar het kabinet. Veel maatregelen schuren namelijk heftig met onze privacy-rechten. Zo ook de coronapas. De privacyclub vreest voor een enorme splijting in de samenleving als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan met de invoering.

Het Parool meldt dat de stichting vreest voor uitsluiting van kwetsbare groepen en dat het kabinet definitief ons recht op privacy links laat liggen:

“Het coronatoegangsbewijs vormt een zware inbreuk op talloze grondrechten en mensenrechten, waaronder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, fysieke zelfbeschikking, lichamelijke integriteit en de vrijheid van beweging. Iedere inperking van deze rechten dient strikt noodzakelijk, proportioneel en effectief te zijn. Bij de coronapas is dit echter niet aangetoond en wordt de vereiste noodzakelijkheid in het algemeen belang simpelweg verondersteld,”

Privacy First vreest voor uitwerkingen coronapas

Het gevolg van de invoering van een zogeheten coronapas zal alleen maar leiden tot grote weerstand uit de samenleving aldus de stichting. Ook kaarten ze een ander interessant punt aan: de invoering van de pas kan leiden tot een golf van rechtszaken. Rechtszaken die volgens Privacy First veel kansen op succes hebben. Het kabinet overtreedt flink wat grondrechten door deze maatregelen plotsklaps in te voeren.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Wellicht zou een golf aan rechtszaken, zoals men ook al bij de plaatsing van windparken ziet, eindelijk iets los kunnen maken. Net zoals toentertijd bij de avondklok pijnlijk duidelijk werd dat de juridische basis van sommige coronamaatregelen aan alle kanten rammelt.