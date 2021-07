Raad van State-uitspraak legt bom onder plaatsing nieuwe windparken: “Het gaat rechtszaken regenen”

Vorige maand heeft de Raad van State zich gebogen over de plaatsing van een windmolenpark in Delfzijl, de RvS heeft de uitbreiding hiervan direct stopgezet. De uitspraak levert nogal wat frustraties op binnen het pro-windmolenkamp, zij vrezen nu dat het “rechtszaken gaat regenen” over andere projecten die op de agenda staan. Er kan eindelijk een eind komen aan de megalomane windmolenhype in Nederland, met dank aan de Raad van State.

Bij Nieuwsuur werden voor- en tegenstanders geïnterviewd van windmolenparken. De voorstanders vrezen voor een golf van rechtszaken tegen toekomstige windparken. De rechter heeft namelijk de overheid op haar vingers getikt omdat men nooit heeft onderzocht wat nu de effecten van windmolens op mens en milieu is. Al jaren stapelen de klachten zich op en de rechter onderstreept de boodschap van de aanklagers: men moet de gevolgen eerst goed onderzoeken.

De windmolenlobby is vanzelfsprekend niet blij met deze uitspraak.

Hoop en vrees bij tegen- en voorstanders van windmolenparken. De aanleiding: een uitspraak van de raad van state, waarna de uitbreiding van een windmolenpark werd stopgezet. Voorstanders vrezen het begin van het einde voor veel windmolenparken. #Nieuwsuur pic.twitter.com/l8Zt5ENOtY — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) July 24, 2021

Kees Pieters, van anti-windmolennetwerk Nederland, voorspelt dat het rechtszaken gaat regenen. Wanneer de politiek niet wil luisteren naar de bevolking en gestaag doorgaat met het neerplempen van mega windturbines dan kan men de ene na de andere rechtszaak verwachten. Het hek is van de dam nu men de uitbreiding van het windpark in Delfzijl heeft geblokkeerd.

Klagende burgers worden na jaren in hun gelijk gesteld, ook rechtshoogleraren vinden het onbegrijpelijk dat de klachten van bevolking nooit serieus zijn genomen. Voor deze houding moet de overheid nu met de handen op de blaren gaan zitten.

Al jarenlang worden de risico’s van windmolens door groepen aangekaart – van mensen die serieuze gezondheidsklachten krijgen tot aan schade aan de natuur en biodiversiteit. Nooit, maar dan ook nooit werden deze klachten serieus genomen. Nu heeft de rechter de overheid terecht teruggefloten. De opdringerige klimaatreligie mag volgens de rechter niet ten koste gaan van andermans gezondheid. Nu is het te hopen dat de politiek eindelijk eens tot bezinning komt en anders kan de overheid keer op keer opnieuw komen opdagen in de rechtszaal.