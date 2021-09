Geert Wilders ergert zich aan “zinloze onderhandelingen”: ‘Problemen in Nederland zijn groot, snel nieuwe verkiezingen!’

‘De oplossing om uit deze politieke impasse te komen was niet te vinden in de Troonrede’, aldus PVV-leider Geert Wilders. De PVV-politicus weet namelijk wél wat de oplossing zou zijn: nieuwe verkiezingen. Wilders is niet de enige met deze mening. Uit meerdere peilingen blijkt namelijk dat steeds meer Nederlanders smachten naar nieuwe verkiezingen. Gaat het demissionaire kabinet eindelijk eens luisteren?

PVV-leider Geert Wilders is van mening dat we sneller een nieuw kabinet krijgen als we tussentijds nieuwe verkiezingen hebben. De partijen die de huidige formatie doen wantrouwen elkaar waardoor het voor geen meter opschiet.

Gisteren tijdens de Troonrede hoorde Wilders helaas niet de oplossing om de grote problemen in Nederland aan te pakken. Volgens de PVV’er zijn nieuwe verkiezingen de beste manier om problemen van asiel tot zorg en woningbouw grondig aan te pakken.

Ik zei het in april al. We hebben eerder een nieuw kabinet na nieuwe verkiezingen dan na zinloze onderhandelingen tussen partijen die elkaar wantrouwen. De problemen in NL zijn groot, van asiel tot zorg en woningbouw, dus snel verkiezingen!#Prinsjesdag2021 #nieuweverkiezingen pic.twitter.com/0YPyOG2ytE — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 21, 2021

Het is op dit moment “een grote puinhoop”, aldus Wilders. Negen maanden geleden trad het kabinet af, zes maanden terug hadden we de verkiezingen en er is in feite nog steeds niks veranderd. We kregen alleen maar steeds méér leugens vanuit de Haagse elite. Er zou verandering komen, maar deze bestuurlijke verandering bleek een grote farce te zijn. Het waren beloftes voor de bühne.

Ondertussen heeft het demissionaire kabinet een flinke flater geslagen in Afghanistan. Terwijl veel Europese landen ruimschoots van te voren al evacuatie- en noodplannen hadden klaarliggen lag men in Den Haag te slapen. Wat als gevolg had dat de escalatie in het land ons kabinet verraste.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Volgens Wilders kan men dus maar beter stoppen met de onderhandelingen. Om de haverklap treden demissionaire bestuurders af, vanwege leugens of incompetentie, en tegelijkertijd is het onderlinge vertrouwen ver te zoeken. Het uitschrijven van nieuwe verkiezingen zou, met het oog op de peilingen, nieuwe verhoudingen geven in de Tweede Kamer. Verhoudingen die mogelijk wel snel leiden tot de vorming van een missionair kabinet.