Peiling: BoerBurgerBeweging stoomt door als middenmoter, D66 verliest zetels

De nieuwe peiling van Kantar maakt duidelijk dat de BoerBurgerBeweging haar opwachting maakt in de middenmoot. De partij wordt op dit moment gepeild op maar liefst zeven zetels. Het CDA staat ook op zeven virtuele zetels, wat een halvering is ten opzichte van de afgelopen Kamerverkiezingen. D66 verliest ook enkele zetels ten opzichte van maart.

De afgelopen Tweede Kamerverkiezingen vonden een half jaar geleden plaatst. Een recordaantal aan partijen behaalde zetels, maar een half jaar na dato zit het land nog steeds zonder missionair kabinet. De coalitiepartijen CDA en D66 leveren, na een turbulent half jaar, zetels in. Het CDA heeft duidelijk last van de interne perikelen, kiezers lopen massaal weg bij de christendemocraten. De partij wordt door Kantar gepeild op zeven zetels, wat een halvering betekent.

De partij van Caroline van der Plas, de BoerBurgerBeweging, maakt juist een reuzensprong en staat op zeven virtuele zetels. Het puike Kamerwerk wordt dus beloond. Terwijl het CDA, toch ooit de boerenpartij van Nederland, steeds meer vervreemd van zijn oorspronkelijke koers, lijkt BBB in het gat te springen wat ontstaat.

Ook D66 komt de laatste maanden niet goed uit de verf en dat is te zien in de nieuwe peiling. De partij staat op 20 virtuele zetels, wat neerkomt op een verlies van vier zetels.

Nieuwe verkiezingen om politieke impasse te doorbreken

Steeds meer kiezers geven aan weinig vertrouwen te hebben in de vorming van een meerderheidskabinet. Slechts 14 procent van de respondenten meent dat er nog een meerderheidskabinet zal komen. Ongeveer vier op de tien Nederlanders ziet nieuwe verkiezingen als de oplossing.

In steeds meer peilingen wordt duidelijk dat grote groepen Nederlanders nieuwe verkiezingen wil. En dat is niet heel verwonderlijk, de formatie zit al maanden muurvast. Mensen worden moedeloos, vooral om de beloofde veranderingen zijn uitgebleven. De bestuurscultuur is bij lange na niet veranderd en de spelletjes in de achterkamertjes gaan gewoon door. Nieuwe verkiezingen zouden het politieke landschap flink doen veranderen.