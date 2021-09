Geert Wilders doorziet theatrale poppenkast kabinet: ‘Er verandert niks, laffe elite durft nieuwe verkiezingen niet aan’

PVV-leider Geert Wilders trapt niet in de krokodillentranen van het demissionaire kabinet. Kabinetsleden treuren om het opstappen van D66’er Sigrid Kaag en anderen zien dit juist als ‘nieuw leiderschap’. Maar volgens Wilders is het allemaal een grote poppenkast. Er gaat namelijk niks veranderen zolang de ‘elite geen nieuwe verkiezingen aandurft’, aldus de PVV-voorman.

Met het opstappen van D66-minister Sigrid Kaag verandert er eigenlijk helemaal niks. Immers, het kabinet is toch demissionair en daarnaast blijft Kaag gewoon fractievoorzitter van D66. De onderhandelingen gaan gewoon verder en de politica zal dit weekend gezellig aanschuiven bij de gesprekken met VVD-coryfee Remkes.

Geert Wilders doorziet dit theatrale spelletje van het partijkartel direct. Het zal namelijk niemand moeten verbazen, aldus de PVV-leider, dat Kaag ‘met een beetje pech’ voor de Kerst alsnog de nieuwe vicepremier zal worden. Ze is dan misschien minister af, maar ze is niet weg uit Den Haag of uit de formatiebesprekingen. In andere woorden: Nederland is nog niet af van Kaag.

Tja maar ondanks #hexit is ze nog steeds Kamerlid én D66-fractievoorzitter en komend weekend onderhandelen met Rutte en Hoekstra dus met een beetje pech is ze voor Kerst vicepremier en verandert er helemaal niks want de laffe elite durft nieuwe #verkiezingen niet aan. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 16, 2021

Geert Wilders meent dat er niks zal veranderen

D66-adepten spreken lovend over het ‘nieuwe leiderschap’ van de partijleider. Ze menen dat Kaag karakter toont door op te stappen. Maar is dat zo? De laatste maanden heeft ze flink wat gezichtsverlies geleden en haar partij is flink gekelderd in de peilingen. Haar demissionaire positie werd de laatste weken haast onhoudbaar, als ze was blijven zitten dan was het voor de partij echt gedaan.

Nu ze haar functie heeft opgezegd kan ze haar volle aandacht richten op de formatiebesprekingen. Wel of geen minderheidskabinet, D66 zal opnieuw haar stempel drukken op het regeringsprogramma of regeerakkoord.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

PVV-leider Geert Wilders stelt terecht dat het partijkartel op dit moment geen nieuwe verkiezingen wil. Het zou namelijk voor zowel het CDA als D66 uitlopen op een deceptie. En dat weten ze allemaal, dus liever vormen ze zo snel mogelijk een kabinet. Om uit deze crisis te geraken.