Opstappen Sigrid Kaag één grote schijnbeweging van het partijkartel: ‘Dit is nieuw leiderschap!’

Ah kijk. Toen bekend werd dat Sigrid Kaag opstapte als minister van Buitenlandse Zaken was het even tijd voor een feestje. Want deze vrouw is verschrikkelijk. En dat ze niet meer in het kabinet zit is een goede ontwikkeling voor Nederland. Alleen is er wel een probleem: het opstappen van de kille heks lijkt verdomd veel op een schijnbeweging van het partijkartel. Want opeens lees je overal dat zij nu “bewijst” echt te staan voor “nieuw leiderschap.” Met andere woorden, omdat ze is opgestapt verdient ze respect. En macht. Ah ja.

Ze is weg. Yes! Geweldig! Sigrid Kaag is een verschrikking. Een weldenkend mens kan dan ook alleen maar feest vieren dat ze zich niet langer minister mag noemen. Voorlopig tenminste, want dat ze terugkomt is natuurlijk wél heel waarschijnlijk. Ze blijft immers aan als fractieleider van D66. En dat betekent dat ze na de formatie ‘gewoon’ weer zitting neemt in het kabinet.

Dat dit het plan is werd vandaag meteen duidelijk. Want bondgenoten van Kaag gebruikten de gelegenheid direct om haar neer te zetten als een ultiem voorbeeld van “nieuw leiderschap.” Kijk maar naar deze tweet van haar secondant, Rob Jetten.

Een dapper besluit van @SigridKaag . Ze heeft vanavond écht verantwoordelijkheid genomen. Gelukkig blijft ze D66-partijleider en fractievoorzitter. En blijven we samen met de gehele fractie werken aan het beste voor Nederland. — Rob Jetten (@RobJetten) September 16, 2021

Ah ja. Anders dan Mark Rutte, bedoelt hij.

En wat valt op? Hele horden commentatoren trappen erin. Ja, zelfs mensen die normaal wel felle kritiek hebben op de heks uit – nou ja, waar ze ook maar vandaan moge komen.

Zie deze tweets van Jan Dijkgraaf en Erik de Vlieger:

Ik ben het hier volledig mee eens. https://t.co/TtimGR8410 — ⚓️ Tweep des Vaderlands Kapitein de Vlieger #TdV (@DevliegerErik) September 16, 2021

Oké. Als je daar even naar kijkt en over nadenkt kun je maar tot één conclusie komen: hoewel het hartstikke fijn is dat Kaag voorlopig weg is als minister is het allemaal één grote schijnbeweging van het partijkartel. Kaag wordt bewust in een positie gemanoeuvreerd. Zij is “anders” dan Rutte. Zij staat voor “nieuw leiderschap.” Anders dan Rutte neemt zij “wél verantwoordelijkheid.” En wat meer van dies zij. De conclusie die vervolgens aan de kiezer verkocht gaat worden is: Kaag is véél beter dan Rutte en moet hem dus opvolgen. Yay!

En als het ze daar niet om gaat, dan wordt deze schijnbeweging gebruikt door het kartel om de schijn op te houden dat de parlementaire democratie echt nog wel werkt. Dat is onzin. Kijk naar het coronadebat van vandaag. Het kabinet doet waar het zin in heeft. Alles wordt in achterkamertjes besloten en besproken. Als de regering iets besluit hebben de regeringspartijen dat maar te steunen. Of anders.

Dus, we moeten ons niet in de luren laten leggen. Het is fijn dat we niet de hele tijd tegen die bakkes van Kaag hoeven aan te kijken de komende weken, maar uiteindelijk hoort ook dit allemaal bij het spel van het kartel.