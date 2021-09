Het arrogante lachen is haar vergaan: Sigrid Kaag stapt op!

De vlag kan uit vandaag! Want Sigrid Kaag stapt op als minister van Buitenlandse Zaken en dus als lid van het “demissionaire” Kabinet Rutte III. Ze blijft wél fractievoorzitter van D66, wat natuurlijk alsnog heel erg is. Maar toch. Er is haar één flinke klap toegedeeld. Heel goed. Zoals Geert Wilders laat weten: tijd voor verkiezingen!

Toen wij eerder vandaag berichtten dat het einde oefening zou zijn voor de minister van Buitenlandse Zaken werd dat door sommige kritische lezers betwijfeld. Ze zou “gewoon” blijven zitten. Dat leek mij niet aannemelijk. Want ze had zich heel duidelijk uitgesproken over Mark Rutte en de situatie waarin die zich bevond een paar maanden geleden. Zij zou, zei ze toen, haar conclusies getrokken hebben in zijn situatie, en dus zijn weggegaan.

Nou, dat doet ze inderdaad. Sigrid Kaag stapt op. Als minister van Buitenlandse Zaken, dan. Want ze blijft wél aan als fractieleider van D66. En dus gaat ze er ongetwijfeld vanuit dat als haar partij meedoet aan een nieuw kabinet, dat ze dan wéér minister wordt.

De politieke situatie is wat de betreft de formatie nu natuurlijk totaal vastgelopen. Want het ging niet lukken met PvdA en GroenLinks. Door Kaag nu met een judasmes in de rug te steken heeft de ChristenUnie ervoor gezorgd dat het met die partij óók niet gaat gebeuren. Dan blijft alleen nog over dat er een minderheidskabinet komt. Maar welke gestoorde gek wil beloven een kabinet met Mark ‘de grootste leugenaar ooit’ Rutte aan het roer te steunen? Dan ben je politiek écht suïcidaal. En je krijgt er ook nog eens niets voor terug als je alleen maar “gedoogt.”

De conclusie van Geert Wilders is dan ook volkomen logisch: “En nu verkiezingen!”

Overigens liet hij dat weten kort nadat hij een andere, nogal hilarische, tweet plaatse. “Hexit”:

Zo. Dahaag Sigrid. We gaan je ongetwijfeld wel weer zien.

Want ja, Nederlands politici kennende wordt ze echt wel weer minister. De parlementaire democratie is al lang buitenspel gezet. Maar toch. Je moet je kleine zeges pakken waar je kunt, anders is het ook zo demotiverend allemaal. Kaag stapt op. Yes!