Geert Wilders geniet van verdeeld kabinet in kwestie coronapas: ‘Mooi! Meteen weer afschaffen dus. Dinsdag spoeddebat’

Na anderhalf jaar lang van uiteenlopende coronamaatregelen lijken kabinetsleden nu lijnrecht tegenover elkaar te komen staan. Staatssecretaris Mona Keijzer deelt namelijk niet de mening van het kabinet over de invoering van de coronapas. Zij vindt de invoering van de pas niet uit te leggen aan de rest van Nederland. PVV-leider Geert Wilders is blij dit te horen, het is een teken dat men in Den Haag zo snel mogelijk de maatregel weer moet intrekken. Hij heeft daarom een spoeddebat aangevraagd voor aankomende dinsdag.

Keijzer zegt in een interview met de Telegraaf dat ze eigenlijk faliekant tegen de invoering van de coronapas is. Ze vindt het namelijk tijd dat we weer terug naar het oude normaal gaan, maar met de invoering van zo’n pas raken we juist verder verwijderd van het oude normaal. Toen ze in een krant las dat iemand uitermate blij was met de invoering van de pas had ze grote twijfels:

“Ze zei: dan kan ik tenminste veilig naar het café. Toen dacht ik bij mezelf: wat is er toch gebeurd dat we inmiddels bang zijn geworden voor elkaar? Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn tenzij je een bewijsje kunt laten zien, dan moet je echt even achter je oren krabben en je afvragen: willen we deze kant op? Ik ben staatssecretaris, maar ik ben ook een CDA’er. Mensen hóren bij elkaar.”

Keijzer formuleert haar kritiek helder, na anderhalf jaar zijn we op een keerpunt beland. De risicogroepen zijn beschermd in Nederland, dit was altijd het doel en daar lag de focus op. Maar dat hoofddoel is nu aardig gelukt én dus moet je nu de volgende stap maken, aldus de CDA’er.

“De meeste mensen hebben geen of lichte klachten van corona. Inmiddels is iedereen in de gelegenheid geweest zich te vaccineren. We zitten op een vaccinatiegraad van ongeveer 85 procent. Daar komt op vrijwillige basis niet veel meer bij. Bovendien is het een feit dat de volledige opening van de scholen en universiteiten eind augustus niet hebben geleid tot grote instroom in de ziekenhuizen en op de ic’s. Terwijl de vaccinatiegraad onder studenten laag is. Dan denk ik: ja jongens, gaan we nou door op deze weg of gaan we het anders organiseren?”

PVV-voorman Geert Wilders is blij om te lezen dat het kabinet intern verdeeld is over de koers. Ook hij is van mening dat de invoering van het coronatoegangsbewijs een stap te ver is. Hij is daarom blij om te zien dat een lid van het kabinet zich uitspreekt tegen deze maatregel.

Kabinet verdeeld over coronapas. Op de dag van invoering valt sts @MonaKeijzer minister @hugodejonge keihard af en verklaart zich er tegen: “Niet uit te leggen”. Mooi! Meteen weer afschaffen dus. Ik zal dinsdag spoeddebat aanvragen, weg met die pas!#coronatoegangsbewijs pic.twitter.com/cNAB4ABNwM — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 25, 2021

Om toch nog de coronapas van tafel te vegen wil Wilders aankomende dinsdag een Kamerdebat houden. Wat hem betreft moet de pas zo snel mogelijk worden afgeschaft. Hij lijkt in ieder geval de CDA-staatssecretaris achter zich te hebben.