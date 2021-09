Gendergedram gaat gestaag door: ‘Plan bij Defensie voor een vrouwenquotum’

Bij Defensie is men bezig met een plan voor een vrouwenquotum. Het aantal vrouwelijke militairen moet namelijk snel omhoog. Om dit realiseren wil men een voorkeursbeleid invoeren voor het aannemen van vrouwen. Daarnaast zouden vrouwen een voorkeurspositie moeten krijgen om door te stromen binnen Defensie.

Het eeuwige gendergedram gaat ook in Den Haag ongemoeid verder. Terwijl het land enkele grote problemen kent, zoals een nijpende woningnood, toekomstige bouwproblemen in Amsterdam, kent men bij onze krijgsmacht hele andere problemen. Er zijn te veel mannen en er heerst een ‘machocultuur’, aldus het AD.

Al jaren is er een streefcijfer van 30 procent, maar tot op heden lukt dat nog niet echt. In plaats van dat men zich realiseert dat vrouwen wellicht gewoon niet zo graag aan de slag willen in onze krijgsmacht, gaat men maar een vrouwenquotum optuigen.

Het door- en instroombeleid moet radicaal anders. De voorkeur moet gaan naar vrouwen, en ook naar vrouwen die hogerop willen klimmen. Er is gelukkig één ding wat hoogstwaarschijnlijk gevrijwaard blijft van ridicule quota en dat zijn speciale eenheden waar uitzonderlijke fysieke eisen gelden – zoals bij de mariniers en de commando’s.

Defensie zal zich klaar moeten maken voor quotum

Toch laat het zien dat het gendergedram niet enkel iets is wat alleen bij het ministerie van Sociale Zaken of Onderwijs geldt, uiteindelijk sijpelt het door naar alle takken van de overheid. Als verandering, en in dit geval de verhouding man-vrouw, niet vrijwillig gebeurd dan besluit men maar om met quota te strooien.

De grote vraag is alleen of het voor onze krijgsmacht wel enig resultaat gaat boeken. De groei van het aantal vrouwen is de laatste jaren vrij laag, een quotum gaat hier echt niet direct verandering in brengen. Ondertussen blokkeer je wel de doorstroom van geschikte mannelijke kandidaten naar andere functies.