Geniepige Mark Rutte wist ‘stiekem’ al weken geleden van de nieuwe lobbybaan van Cora van Nieuwenhuizen

Premier Mark Rutte wist al weken geleden dat zijn partijgenoot en minister Cora van Nieuwenhuizen aan de slag zou gaan als voorzitter van de brancheorganisatie van energiebedrijven. Opmerkelijk genoeg was Van Nieuwenhuizen toen nog in dienst als minister van Infrastructuur en Waterstaat. Bizar natuurlijk, want dit riekt wel heel erg naar belangenverstrengeling. En Rutte? Die kan zich vast niet meer herinneren dat hij al wekenlang op de hoogte was van het nieuwe baantje van Cora.

De NOS schrijft dat niet alleen kamerleden maar ook staatsrechtexperts “grote vraagtekens” plaatsen bij de gang van zaken. Terwijl Rutte wist dat Cora van Nieuwenhuizen aan het werk zou gaan als voorzitter / lobbyist, was Van Nieuwenhuizen wél aanwezig bij alle belangrijke ministersbesprekingen. Besprekingen over de overheidsbegrotingen bijvoorbeeld. Dat soort bijeenkomsten bevat natuurlijk waardevolle informatie voor een lobbyist in de dop.

De politieke partij DENK stelde terecht vragen aan Rutte over deze opmerkelijke gang van zaken. Het antwoord van Rutte daarop was:

“Ik hoorde […] op 23 juli van mevrouw Van Nieuwenhuizen dat zij een nieuwe functie heeft, maar dat zij die pas gaat bekleden als het kabinet is gestopt. Nou, een heel verhaal, maar uiteindelijk was de conclusie: die baan aanvaarden betekent meteen stoppen. En dat is zoals u weet eind augustus gebeurd.”

Op 23 juli kreeg Rutte dus van Van Nieuwenhuizen te horen dat zij aan het werk zou gaan als voorzitter van de brancheorganisatie van energiebedrijven. Die lobbyclub vertegenwoordigt omstreden bedrijven zoals Shell en Gazprom. De nieuwe lobbybaan voor Van Nieuwenhuizen betekende dus meteen stoppen als minister, aldus Rutte. En zoals wij weten is Van Nieuwenhuizen dus eind augustus ook gestopt als minister van Infrastructuur en Waterstaat. Meneer Rutte: Vier weken later (!) is niet “meteen stoppen!”

Waarom is Van Nieuwenhuizen niet direct opgestapt als minister van Infrastructuur en Waterstaat? Hoe kan het dat Rutte al weken op de hoogte was van het nieuwe lobbybaantje van Van Nieuwenhuizen en niet ingreep? Vragen waar we -de VVD kennende- natuurlijk nooit een eerlijk antwoord op zullen krijgen. (Zie het halfslachtige antwoord van Rutte hierboven!) Het verklaart in ieder geval wel weer klip en klaar hoe de VVD en de overheid achter de schermen te werk gaan.