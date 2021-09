Haha! Bilal el M. die Wilders bedreigde wordt harder gestraft omdat hij lak heeft: ‘Hoger beroep!’

De ‘Utrechter’ Bilal el. M. heeft zichzelf extra diep in de penarie gewerkt. Hij werd vervolgd omdat hij Geert Wilders online bedreigde. Iets met een kogel door het hoofd jagen van de PVV-leider. Maar tijdens het proces maakte Bilal het vervolgens nog een beetje erger door duidelijk te maken dat hij overal lak aan had. Het gevolg? De politierechter verdubbelde de strafeis van het OM. Even een voorbeeldje stellen.

Bilal el M. heeft zich weleens beter gevoeld. Want deze man is vervolgd omdat hij op Instagram harde dreigementen heeft geuit tegen Geert Wilders. De belangrijkste daarvan was dat hij wilde dat de PVV’er een kogel door zijn kop zou krijgen. Door hem dus. Bilal.

Tijdens het proces verweerde Bilal zich met het excuus dat, nou ja, dat hij in die tijd heel veel wiet rookte! Hij was een beetje van het padje, zeg maar. Als je er dus goed over nadenkt was híj́ het échte slachtoffer hier. Niet Wilders.

Helaas voor Bilal was de rechter in deze strafzaak voor de verandering behoorlijk streng. “Bedreigingen als deze lopen de spuigaten uit,” aldus de rechter. “Dat u zich er dan vanaf maakt met de opmerking dat u ‘het zich niet kan herinneren omdat u destijds veel wiet rookte’, is vééls te makkelijk. De heer Wilders en andere politici lopen al jaren in een beveligingsprogramma. Vaak zien en weten we het het niet eens. De politie heeft er meer dan een dagtaak aan, en het kost klauwen met geld.”

Het gevolg? Het OM eiste één jaar voorwaardelijk plus een werkstraf van 50 uur. Maar de rechter verdubbelde die eis. Het werd 2 jaar voorwaardelijk en een werkstraf van 100 uur. Oké, zo’n werkstraf stelt natuurlijk helemaal niets voor. Maar toch. De rechter geeft hier voor Nederlandse maatstaven tóch even een signaal af. Zo van, dit kan niet meer, deze bedreigingen aan het adres van politici moeten stoppen.

Zoals de rechter stelt: “Laten we hopen dat dit een afschrikwekkend effect heeft. Ik straf niet vaak hoger dan de eis van het OM, maar deze keer maak ik een uitzondering.”

Bilaltje reageerde tijdens de uitspraak woedend op het oordeel van de rechter. Hij was bij het begin kalm, maar werd steeds kwader. En toen het hem duidelijk werd dat hij een zwaardere straf kreeg dan de eis van het OM ging hij los. Hij zou, riep hij tegen de rechter, zeker weten in “hoger beroep!” gaan.

Hilariteit alom, natuurlijk. Want deze kneus is nu gewoon het haasje. En terecht.