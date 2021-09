Hans Teeuwen verzet zich tegen coronapas: “Zonder QR-code kom je de zaal niet binnen en dat zit me niet lekker”

Hans Teeuwen heeft bekend gemaakt zijn tournee van dit najaar te verplaatsen naar het voorjaar van 2022 vanwege de invoering van de coronapas. Het zit de cabaretier namelijk niet lekker dat mensen zonder QR-code de zaal niet binnen kunnen komen. “Ik vond en vind het niet oké dat mensen een gehoorzaamheidscode moeten laten zien om binnen te komen en door niet akkoord te gaan, hoop ik dat dit wat minder vanzelfsprekend wordt”, aldus Teeuwen.

Het is inmiddels bekend geworden dat Teeuwen zijn tournee met een half jaar uitstelt. Het zint de cabaretier namelijk niet dat mensen een coronatoegangsbewijs nodig hebben om naar zijn shows te komen, aldus het NRC.

Teeuwen dacht dat we, met een groeiende vaccinatiegraad, op een gegeven moment gewoon weer teruggingen naar de open samenleving. In plaats daarvan kregen we ineens een coronapas. Teeuwen snapt de logica niet achter de invoering van dit systeem:

“Ik dacht namelijk dat je het virus ook door kunt geven als je gevaccineerd bent. Dus dat het in die zin helemaal niet uitmaakt. Dat de mensen die gevaccineerd zijn, beschermd zijn en dat de mensen die niet gevaccineerd zijn zelf een risico lopen.”

De cabaretier is niet tegen vaccineren zelf, maar wel tegen de immense druk vanuit de overheid. Dezelfde overheid die nu de samenleving ook in tweeën splitst door ongevaccineerden hard buiten te sluiten. Teeuwen snapt dit niet goed, want uiteindelijk gaan, ook zonder hard overheidsingrijpen, mensen zich toch wel laten prikken:

“Wil je een avondje lachen, een avondje cultuur snuiven, dan moet je je laten vaccineren. En ik vind dat mensen dat zelf moeten weten. De meeste mensen doen het wel en we komen er toch wel, dus we hebben deze maatregelen helemaal niet nodig.”

Hans Teeuwen laat zien, net als sommige horecaondernemers, principieel tegen de QR-samenleving te zijn. De cabaretier weigert mee te doen en verplaatst hiermee zijn aangekondigde tournee.