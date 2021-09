Nederlandse horecaondernemers fel tegen coronapas: ‘Hier ga ik niet aan meewerken’

Horecabazen in Oost-Nederland hebben kenbaar gemaakt geen heil te zien in de implementatie van de coronapas. Diverse ondernemers geven aan niet te willen meewerken met toegangsbewijzen. Ze hopen dan ook dat het kabinet snel van gedachte verandert en met een andere aanpak komt.

De grote vrees van vele coronacritici wordt verwezenlijkt: nadat andere Europese landen al een QR-samenleving invoerden mag ook Nederland eraan geloven. Mogelijk vanaf 25 september is het niet meer mogelijk om zonder coronapas een café of culturele instelling binnen te komen. De Stentor laat weten dat er tal van ondernemers in Oost-Nederland zijn die fel tegen de invoering hiervan zijn.

Een ondernemer laat weten aan het medium zich niet voor te bereiden op de nieuwe maatregelen, hij weigert zich te willen gedragen als een soort van boa: “Over hoe ik mijn zaak erop voorbereid, kan ik kort zijn: niet. Wij zouden dus als een soort boa bij de deur moeten gaan staan om gasten te checken. Ten eerste: ik heb daar geen personeel voor, want dat is allemaal weg door de sluitingen. Maar ik vraag me ook af of het qua privacy überhaupt mag. Iemand naar zijn medische status vragen, daar wil ik niet aan meewerken.”

Ook op sociale media uit de ondernemer, Ruben Strating, flinke kritiek op de overheid:

Bij ons geen covidpaspoort! Mijn oproep aan de overheid: wil je een vaccinatieplicht? Durf ‘m dan ook te benoemen en zelf uit te voeren. Niet over onze ruggen als horecaondernemers! https://t.co/mCsjpWZUH2 — Ruben (@rubenstrating) September 14, 2021

Horecaondernemers kritisch op coronapas

En hij is niet de enige ondernemer in die regio die niet wil meewerken aan zo’n regeling. Veel ondernemers in de horecasector hekelen het feit dat de overheid met allerlei ingewikkelde regels komt, om vervolgens de uitvoering hiervan bij ondernemers neer te leggen. Dit kost veel tijd, uitzoekwerk en geld, aldus gefrustreerde ondernemers.

Ondertussen, als ook dit systeem niet waterdicht blijkt te zijn zoals ‘Testen voor Toegang’ was, kan de overheid haar handen in onschuld wassen. De fout ligt niet bij Den Haag, maar bij de ondernemers. En juist daar zit de horecasector, terecht, niet op te wachten.