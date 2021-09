Hugo de Jonge heeft jongeren misleid: ‘Dansen met Janssen niet tot stand gekomen door OMT-advies, maar kapotte koelkast’

Hugo de Jonge heeft ten onrechte geclaimd dat het ‘Dansen met Janssen’-advies in samenspraak was met het OMT. Het tv-programma Propaganda stelt dat de vaccins voor jongeren zijn vrijgekomen vanwege een defecte koeling, niet omdat experts ineens een andere mening hadden. Vanuit de politiek wordt nu gedreigd met een motie tot wantrouwen.

In eerste instantie mochten jongeren niet gevaccineerd worden met het Janssen-vaccin, er was namelijk een kleine kans op bijwerking bij jonge mensen. Maar toen op 7 juni een koeling defect raakte bij de GGD Utrecht werd plotseling groen licht gegeven om de vaccins ook aan jongeren te geven – men was bang dat anders de vaccins massaal de prullenbak in moesten, dat meldt het AD.

Epidemioloog Amrish Baidjoe zegt tegen het programma Propaganda dat jongeren hierdoor massaal misleid zijn. Jongeren kregen op deze manier namelijk een vrijbrief om weer te gaan stappen, of ze nu al beschermd waren of niet. Uiteindelijk is de overheid teruggekomen op de claim ‘Dansen met Janssen’.

Jongeren werden misleid met het Janssen-vaccin in het vooruitzicht dat zij diezelfde avond weer konden stappen. Dit werd uiteindelijk snel teruggedraaid, maar veel jongeren hadden vanwege die ‘Dansen met Janssen’-belofte zich laten vaccineren.

Tweede Kamerlid Wybren van Haga heeft zojuist kenbaar gemaakt dat zijn partij een motie van wantrouwen heeft ingediend tegen demissionair minister Hugo de Jonge.

Minister @hugodejonge moet inpakken en wegwezen. Jongeren kregen een vrijbrief om te gaan stappen, beschermd of niet. Binnen drie weken werden de versoepelingen teruggedraaid. Dit is wanbeleid van de eerste categorie. #BVNL https://t.co/CU72cCze9h — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) September 23, 2021

Hugo de Jonge heeft mensen misleid met ‘Dansen met Janssen’-belofte

Het is natuurlijk volstrekt absurd dat we een minister hadden die onder valse beloftes – beloftes die niet werden goedgekeurd of gesteund door OMT-experts – jongeren probeert te overtuigen zich te laten vaccineren. De Jonge moet zich hier dan ook zo snel mogelijk voor verantwoorden in de Tweede Kamer.

En met het oog op het Afghanistan-debacle zou het goed kunnen dat een motie tegen De Jonge wordt aangenomen. De Jonge heeft al genoeg blunders gemaakt gedurende deze crisis, maar nu blijkt ook nog eens dat hij mensen heeft misleid. Het wordt tijd dat de Tweede Kamer ook deze minister naar huis stuurt.