Inclusieve Taliban van Sigrid Kaag kondigen genderapartheid aan: meisjes en jongens gescheiden op universiteit

Weet je nog dat Sigrid Kaag ons vertelde dat de Taliban een hartstikke “inclusieve” regering zouden vormen? Nou, het is zó inclusief dat er op universiteiten in Afghanistan per direct genderapartheid wordt ingevoerd. Jongens en meisjes mogen dus niet meer samen in de collegezaal zitten. Want stel je voor dat een jongen een mooi meisje ziet zitten!

Genderapartheid in de praktijk

De nieuwe Taliban-minister van Onderwijs, Abdul Baqi Haqqani, heeft laten weten dat zijn “inclusieve” ministerie (dixit Sigrid Kaag) vol gaat inzetten op genderapartheid. Maar vrees niet! Vrouwen mogen wel gewoon blijven studeren! Alleen dus niet samen, zij aan zij, met mannen. Sterker nog, ze moeten zelfs les krijgen van vrouwelijke docenten.

Als die om wat voor reden dan ook niet te vinden zijn is het mógelijk dat er alsnog een man voor de klas staat. “We kunnen mannelijke docenten vanachter een gordijn laten lesgeven of technologie inzetten,” aldus Haqqani.

Bedek je haar!

Maar wacht! Dat is nog niet eens alles. Oh nee! Want vrouwelijke studenten hebben ook te horen gekregen dat ze verplicht hun hoofd moeten bedekken. Een hoofddoek op dus, en snel een beetje! Je wilt er niet eens bij nadenken hoe de Taliban dit voorschrift gaan handhaven. In het verleden ging dat namelijk gepaard met grof geweld. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit keer anders zal zijn.

Die arme Afghaanse jongevrouwen moeten zich dus bedekken. De hele dag door. In de hitte. En hen wordt geleerd dat ze zich moeten schamen voor hun uiterlijk. Sterker nog, voor hun bestáán. Want dát is de les die de Taliban vrouwen écht willen leren; dat ze schaamtevolle wezens zijn.

Een nieuw ministerie

Deze genderapartheid van de Taliban wordt niet alleen gehandhaafd door het ministerie van Onderwijs, maar ook door dat van Vrouwenzaken. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Dat ministerie héétte tot voor kort namelijk “voor Vrouwenzaken.” De Taliban hebben het echter een nieuwe naam gegeven: het minister voor Deugdzaamheid.