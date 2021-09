Geert Wilders gaat los op Sigrid Kaag: ‘Ze praat wel met terroristisch tuig van de Taliban maar niet met de PVV!’

Het was eigenlijk ongelooflijk om te horen, maar onze minister van Buitenlandse Zaken heeft toegegeven dat de Nederlandse delegatie in/naar Qatar ook gesproken heeft met de Taliban. Geert Wilders heeft woedend gereageerd op deze openbaring van Sigrid Kaag. Want, stelt hij, Kaag en haar partij wensen niet te onderhandelen met de PVV, maar dus wel met moslimextremisten van de Taliban!

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag heeft gisteravond laat toegegeven dat de Nederlandse delegatie in Qatar ook gesproken heeft met extremisten van de Taliban. Het ging volgens haar om “een eerste ontmoeting op ambtelijk niveau.” Dat zou het dan ietwat acceptabel moeten maken dat onze regering met dit soort walgelijke massamoordenaars praat.

Het Afghaanse Tolonews – wie kent het niet – meldt dat de Nederlandse delegatie en de Taliban over de situatie in Afghanistan spraken. En dan met name over de “uitreismogelijkheden en het functioneren van de luchthaven van Kabul.” Met andere woorden, de Nederlandse delegatie doet net alsof de Taliban een volstrekt normale gesprekspartner zijn, waar prima zaken mee gedaan kan worden.

Wilders woest dat Kaag met de Taliban praat

PVV-leider Geert Wilders heeft woedend gereageerd op het nieuws dat Kaag haar mensen met de Taliban heeft laten praten. Want, stelt hij terecht, D66 heeft in Nederland zíj́n partij uitgesloten, zogenaamd omdat die allerlei onacceptabele denkbeelden zou hebben. Maar de PVV is democratisch gekozen. Meer dan een miljoen mensen hebben op die partij gestemd.

Dat maakt Kaag allemaal niets uit. De PVV is in haar ogen walgelijk, en dus praat ze er niet eens mee.

Maar vervolgens heeft ze dus géén probleem met de Taliban; een radicaal-islamitische organisatie die andersdenkenden systematisch vermoordt en martelt.

Wilders vat de handelswijze van Kaag dan ook als volgt samen. “Dus Kaag spreekt wél met het islamitisch terroristisch moordenaarstuig van de Taliban maar níet met de democratisch gekozen PVV.

Typisch Kaag

Natuurlijk is het eigenlijk totaal niet verrassend dat Kaag zich zo opstelt. Zoals de PVV eerder al zei in een snoeihard debat met haar, D66’ers omringen zich maar al te graag met terroristen. Palestijnse moordenaars zijn gefinancierd door deze vrouw. Wilders noemde Taliban-knuffelaar Kaag eerder dan ook al een “heks.” En – oh ja – hij kwalificeerde haar daden óók al terecht als “verachtelijk.”

Het is dus misselijkmakend wat Kaag doet, maar verrassend? Neen.