Keiharde Wilders (PVV) pakt Kaag (D66) genadeloos aan in Kamerdebat: ‘Uw daden zijn verachtelijk!’

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de formatie. Of beter gezegd: aan het gebrek aan voortgang in de formatie, want het lijkt nog steeds nergens op. Hoewel het een saai debat kón worden bleek dat uiteindelijk toch heel erg mee te vallen. Want er vond een epische confrontatie plaats tussen PVV-leider Geert Wilders en D66-leider Sigrid Kaag. Uiteindelijk beten ze elkaar toe dat ze elkaar verachtelijk vonden. De wederzijdse haat droop er werkelijk vanaf.

Het begon allemaal nadat Wilders had gezegd tijdens zijn inbreng in het eerste termijn dat Kaag overduidelijk sympathiseert met ISIS-terroristen en andersoortig tuig. Dit omdat zij volgens de PVV’er Palestijnse organisaties financiert die banden onderhouden met terroristen en ISIS-vrouwen naar Nederland haalt.

VVD-leider en premier Mark Rutte interrumpeerde Wilders vervolgens en sprak hem daar op aan. Want, zei hij, het kon toch niet zijn dat Wilders dit persoonlijk maakte op Kaag. Het ging immers om kabinetsbeleid.

Wilders reageerde daarop door te zeggen dat Rutte gelijk had dat het inderdaad niet alleen betrekking had op Kaag. Rutte, zei Wilders, is er óók schuldig aan.

Vervolgens vatte Rutte het samen: Wilders had een stapje teruggedaan, aldus de premier. Heel mooi, want anders “hadden we een probleem.”

Dat was niet slim. Want voor Wilders was dat natuurlijk een uitdaging. Hij ging dan ook weer los op Kaag. Hij nam werkelijk geen blad voor de mond en pakte de D66’er keihard aan.

Op dat moment kwam Kaag dan toch maar zelf naar voren.

“Ik ben mijn collega Rutte zeer erkentelijk,” aldus Kaag toen die eenmaal toch maar zelf bij de interruptiemicrofoon was aangekomen nadat ze geprobeerd had Rutte de hete kastanjes voor haar uit het vuur te laten halen. “Ik zeg één ding. Het moet sóms heel makkelijk zijn om Geert Wilders te zijn. Want u gooit de meeste verwerpelijke aantijgingen de lucht in, u herhaalt het op Twitter, u neemt geen enkele verantwoordelijkheid, en u weet niet wat u doet met de integriteit en levens van mensen.”

En ze kwam nu pas op gang. Want met elk woord werd ze alleen maar bozer. “Ik veracht uw woorden, en ik zeg dit met alle kracht die ik heb, want het is verachtelijk. En niets anders. Er is geen parlementair debat voor nodig.”

Daarna boog ze een beetje af over dat zij en de andere kabinetsleden het kabinetsbeleid op een later moment zouden verdedigen in díé functie. Maar wat ze nu wel kwijt wilde was dat ze heel blij was dat Wilders nooit regeringsverantwoordelijkheid zal nemen. “U zult het nooit meemaken, en gelukkig zult u nog kelderen in de peilingen. U verdient het niet!” aldus Kaag woest.

Natuurlijk zal het niemand verbazen dat Wilders daarop reageerde. Want dat liet hij niet over zijn kant gaan. “Even over mevrouw Kaag, die nu een beetje lafjes is weggelopen volgens mij. Dus ze wil wel uitdelen maar ze kan niet incasseren. Is dat dan de conclusie? Mevrouw Kaag scheldt mij uit en loopt dan weg, en durft niet mijn antwoord te horen? Ik geef mijn antwoord tóch. Ik zeg mevrouw Kaag, die nu dus lafhartig afwezig is, mevrouw Kaag zegt tegen mij dat ze mijn woorden veracht. Ik zeg tegen mevrouw Kaag dat ik haar dáden veracht. Ik veracht haar daden ongelooflijk diep.”

“Ze heeft niet alleen maar ISIS-terroristen naar Nederland gehaald. Onverantwoord, die straks onze straten vullen en vervuilen en mensen in gevaar brengen… er komen er nog honderden meer deze kant op. Maar mevrouw Kaag heeft ook eerder Palestijnse organisaties gefinancierd die een Joods meisje, een Joods minderjarig meisje, met Nederlands geld, van mevrouw Kaag gekregen, hebben vermoord!”

Toen zag Wilders dat Kaag teruggekomen was in de zaal en dus sprak hij haar direct aan. “Mevrouw Kaag, ik veracht uw dáden. U haalt terroristen uit Syrië hier naartoe, en u heeft ervoor gezorgd dat een terrorist uit de Palestijnse gebieden… een Israëlisch meisje met een autobom heeft vermoord!”

Dit was écht een harde confrontatie, eentje die je niet al te vaak ziet in ons parlement, waar het over het algemeen toch wat gezapiger is dan in, zeg, Amerika of Engeland. Maar deze twee kemphanen gingen écht tekeer… hoewel Kaag natuurlijk fanatiek gesteund werd door Rutte en later ook nog even door CDA-sloper Wopke Hoekstra.

Het goede nieuws voor de mensen in Den Haag? Blijkbaar hebben heel wat mensen er van genoten: