Kroegeigenaar haalt uit naar Marion Koopmans in coronapas-discussie: ‘Ik laat me niet voor het karretje van de overheid spannen’

Horecaondernemer Khalid Oubaha heeft gisteren zijn ongenoegen over de invoering van de coronapas in de horeca kunnen ventileren bij Op1. Hij weigert het om zijn gasten in de toekomst te vragen naar een QR-code. Ook zette hij OMT-lid Marion Koopmans voor het blok. Want waarom is er een arbitraire lijn getrokken met verplichte sluiting om middernacht?

Kroegeigenaar Oubaha heeft meerdere horecaondernemingen in het land en kreeg gisteren de kans om zijn mening over de coronapas te uiten. Hij weigert ‘zich voor het karretje van het kabinet te laten spannen’ en al zijn klanten dag in dag uit te vragen naar hun QR-code. Volgens de horecaondernemer is hier geen beginnen aan.

Het zal een kostbare takenpost worden om dagelijks iedereen zijn of haar QR-code te checken. Wat natuurlijk bij grote en drukke cafés zal betekenen dat hier iemand, of zelfs meerdere werknemers, de hele dag mee bezig is. Wat klauwen vol met geld gaat kosten, aldus Oubaha.

Kroegeigenaar @OubahaKhalid weigert zijn gasten om een QR-code te gaan vragen. “Ik wil mezelf niet voor het karretje laten spannen door het kabinet om de vaccinatiegraad omhoog te gooien.” OMT-lid @MarionKoopmans reageert: “Dit is een maatregel waarmee de horeca open kan.” #Op1 pic.twitter.com/J2dAx4wgop — Op1 (@op1npo) September 14, 2021

Ook wilde Oubaha nu wel eens horen van Marion Koopmans waarom de QR-code ineens ná 12 uur niet meer geldig zou zijn. Als men gaat werken met een zogeheten coronapas, dan zou een sluitingstijd heel krom zijn aldus de ondernemer.

Kroegeigenaar zet Marion Koopmans voor het blok

Het is volgens Oubaha bizar dat de horeca de deuren om 12 uur moet sluiten terwijl de hele zaak vol staat met mensen die nota bene via die QR-code zijn binnen gekomen. Hij snapt, terecht, de arbitraire keuze niet om zo vroeg al de horeca te laten sluiten.

Na de persconferentie werd direct duidelijk dat veel horecaondernemers uiterst kritisch zijn op de invoering van de coronapas. Verscheidene horecabazen hebben al laten weten niet te willen meewerken aan het ingevoerde systeem. Zij willen niet het kromme beleid van de overheid uitvoeren, dat mag men in Den Haag maar zelf gaan doen aldus vele ondernemers.