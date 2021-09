Laurens Dassen geeft trots toe: ‘Ja, Volt kregen duizenden euro’s van George Soros’

Dat George Soros zich graag met de interne aangelegenheden van andere landen bemoeit wisten we al. En ja, ook dat hij dit via allerlei clubjes doet die zijn progressieve plannen dan moeten realiseren. Maar dat Laurens Dassen ruiterlijk toegeeft dat George Soros Volt geld heeft gegeven, nou, daar kijk ik van op. Niet omdat ik dacht dat hij erover zou liegen, maar omdat hij het op een manier doet waarmee hij wil duidelijk maken dat hij er tróts op is. Tróts dat een Amerikaan een zogenaamde ‘Europese’ partij financiert.

In de Tweede Kamer vond er een confrontatie plaats tussen Martin Bosma van de PVV en Laurens Dassen van Volt. Dat zijn zeg maar de mini-D66’ers uit adelijke families die zich niet thuis voelen bij de grote moederpartij omdat die toch niet blauwbloedig genoeg is. De confrontatie was buitengewoon interessant omdat Bosma Dassen erop aansprak dat Volt Europe volgens de eigen website tienduizenden euro’s had ontvangen van de radicaal-linkse miljardair George Soros.

Klopt dat, vroeg Bosma zich af?

Trots op George Soros’ geld

“Ik geloof, helemaal aan het begin van de oprichting van Volt Europa hebben wij inderdaad een bedrag gehad van dat Open State Foundation. En daarmee zijn de allereerste mensen die bij Volt betrokken zijn geraakt, die hebben daarmee een opleiding kunnen volgen aan Harvard. De opleiding Community Organizing, om juist te zorgen dat je van onderaf mensen zoveel mogelijk bij het maatschappelijke debat en de politiek betrekt,” reageerde Dassen vervolgens.

Let wel, Harvard is een enorm prestigieuze universiteit die tegenwoordig grotendeels in handen is van radicaal-linkse activisten. En “community organizing” is feitelijk wat Barack Obama deed voor hij politicus werd. Het houdt in: vanuit de samenleving radicaal-linkse plannen opleggen aan de rest van de bevolking. Daarbij maken ze gebruik van allemaal strategieën, zoals het bewust zwartmaken van det tegenstander, en het aanjagen van social discontent.

“Een bijzonder goede investering geweest,” ging Dassen door, “want het heeft er voor gezorgd dat we Volt in alle landen van de Europese Unie hebben kunnen opbouwen. Dus ook in Nederland.” En vervolgens nam hij Bosma de les omdat diens partij naar zijn mening niet open genoeg is over de eigen financiën.

Het zegt alles over de ware aard van Volt. Dit is écht D66, maar dan blauwbloedig én voor jonge mensen.