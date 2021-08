‘George Soros gebruikt zijn miljarden om radicaal links gedachtegoed mainstream te maken’

In Nederland mogen we het eigenlijk niet over spreken. “George Soros.” Het is een verboden naam. Zeg je toch iets over de ulstralinkse activistische miljardair, dan loop je het risico keihard besmeerd te worden met allerlei walgelijke aanvallen. Gelukkig zijn er mensen die daar lak aan hebben, en die gewoon naar de feiten kijken. En dan komt de conclusie van dat onderzoek: Soros doet zijn best om, met behulp van die miljarden, ook radicaal-linkse gedachtegoed mainstream te maken in Nederland.

Wouter Roorda legt uit voor Wynia’s Week dat de Open Society Foundations (OSF) van George Soros “steeds radicalere organisaties” steunen. “Radicale opvattingen worden als goede doelen voorgesteld en met gelijkgestemden van geld voorzien om zo als gangbaar te worden gepresenteerd.”

Stichting Clingendael, bijvoorbeeld, “ontving van OSF 320.000 dollar in 2019 voor het organiseren van twee bijeenkomsten. De eerste ging over het uitbreiden van de EU-Green Deal naar de Westelijke Balkanlanden; de tweede over de integratie van Kosovo in de EU. Daarmee voert het zich onafhankelijk noemende Clingendael in feite de uitbreidingsagenda uit van de Europese Commissie.”

Dat is een agenda die natuurlijk gedeeld wordt door Soros en zijn OSF.

Dan is Stichting Nederland Kennisland er ook nog. Deze stichting ontving in 2017 en 2018 maar liefst een half miljoen (!) dollar van Soros‘ hobbyproject. SNK houdt zich hoegenaamd bezig met projecten die ons land “slimmer, socialer en creatiever maken.” Het zal niemand verbazen dat daarbij vooral “woorden als sociaal, duurzaam en innovatie vallen.”

Ook gaat er via die stichting hoegenaamd geld naar “het bestrijden van moslimdiscriminatie. at is een belangrijk speerpunt voor OSF, dat op dit terrein in Nederland eveneens samenwerkt met de Stichting Democratie en Media en in dat kader al een bedrag van 400.000 euro ter beschikking stelde voor diverse initiatieven.”

Via Proeftuinen Melden Moslimdiscriminatie zouden moslims melding moeten maken van discriminatie op basis van hun religie en achtergrond. Want, stelt de Nederlandhatende stichting, dat soort discriminatie komt in ons land te pas en te onpas voor.

“Met andere projecten profileert Nederland Kennisland zich als lakei van de macht. Zo laat het haar innovatieve kracht los op het aardgasvrij maken van woningen. Voormalig Tweede Kamerlid voor [GroenLinks] Tofik Dibi zit in de raad van toezicht,” stelt Roorda ook nog even over dit linkse initiatief.

Het valt ook op dat stichtingen en organisaties die geld ontvangen van OSF projecten moeten organiseren die het OSF nauw aan het hart gaan. Dat wil zeggen, die de “duurzame,” “genderneutrale,” BLM-Woke-agenda steunen. ” Het platform International Debate Education Association (IDEA) kreeg 542.000 dollar, maar dan moest het debat wel over racisme gaan,” stelt Roorda bijvoorbeeld.

Als je denkt dat dit allemaal puur theoretisch is, en politiek geen effect heeft kom je bedrogen uit. Want het OSF steunt klimaatinitiatieven ook van harte. Daarbij wordt frontaal de aanval ingezet op mensen, organisaties en partijen die er een andere mening op nahouden. “De European Climate Foundation ontving 3,3 miljoen dollar in 2019. Dat geld wordt breed ingezet: Stichting De Goede Zaak kreeg een bedrag om een campagne te starten tegen de aanwezigheid van FvD en PVV in de provinciale besturen van Brabant en Limburg.”

Ja, dat lees je goed. Bij FVD zijn ze uitgesproken klimaatsceptisch. En dus moeten ze het van het OSF ontgelden. Er wordt daadwerkelijk, via-via natuurlijk, een spel gespeeld in de politiek. Een partij met andere denkbeelden mag zelfs op provinciaal niveau niet meedoen volgens deze, ahem, verlichte geesten.

En dan zijn we er nóg niet. Oh nee. “OSF steunt ook een aantal initiatieven dat opkomt voor internetvrijheid. Organisaties die geld krijgen zijn onder andere Bits of Freedom en (samen met o.a. Stichting Democratie en Media) het Digital Freedom Fund. Daar doen zich soms interessante kruisbestuivingen voor: het Digital Freedom Fund ontving 75.000 dollar voor ‘dekolonisatie van digitale rechten in Europa’. Ook algoracisme en digital welfare zijn belangrijke activiteiten, die volledig worden gefinancierd met bijdragen van andere non-profitorganisaties.”

Kortom, we mogen het ongetwijfeld weer niet hardop zeggen, maar “[d]e gemeenschappelijke noemer uit deze en voorgaande bijdragen van de fondsen van Soros is, dat allerlei radicale opvattingen en hun organisaties geld krijgen om hun verhaal als mainstream te promoten, terwijl daar vaak weinig steun voor is onder het grote publiek.” Aldus Roorda. En daarin heeft hij ongetwijfeld helemaal gelijk.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

George Soros en zijn stichting die zich inzetten om een radicaal-linkse agenda door onze strot te duwen? Zeg dat het niet waar is!