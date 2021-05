[Filmpje] Freek Jansen (FVD) pakt “klimaatalarmisten” aan: ‘Hoe kunt u geloven dat de wereld vergaat?’

In de Tweede Kamer pakte FVD-Kamerlid Freek Jansen GroenLinkser Tom van der Lee hard aan over klimaatalarmisme. Hij deed dat, anders dan de klimaatalarmisten steeds doen, door Van der Lee om feiten te vragen. Geen emotionele verhalen, geen onderbuikgevoelens, gewoon keiharde data.

Het was een bijzonder interessante clash tussen Tom van der Lee (GL) en Freek Jansen (FVD) in de Tweede Kamer. Want Van der Lee is een klimaatalarmist in optima forma. Hij heeft geen kennis van zaken, maar roept wel te pas en te onpas dat het allemaal verschrikkelijk is, dat de opwarming van de aarde alles kapotmaakt, dat de zeespiegel veel te hard stijgt, en ga zo maar door. Alleen had de GroenLinkser dit keer een probleem. Hij werd namelijk geconfronteerd door Freek Jansen. En de FVD’er heeft zowaar kennis van zaken. Dus vroeg hij Van der Lee gewoon naar de feiten: hoe zit het nou eigenlijk? Het gevolg was een debat waarin de GroenLinks-klimaatalarmist voor gek kwam te staan.

“Ik probeer altijd oprecht te begrijpen wat u zegt,” aldus Jansen. “Het hele idee van het klimaatverhaal is natuurlijk gebaseerd op het idee dat de zeespiegel gaat stijgen en dat Nederland dan onder water komt te staan. Daarom vroeg ik me af wat de heer Van der Lee denkt. Hoe snel gaat die zeespiegel stijgen? Aan het einde van de eeuw, hoeveel meters zijn er dan bijgekomen?”

Je zou denken dat zo’n Van der Lee daar rustig op kan antwoorden. Met cijfers. Want hij verkondigt steevast dat het helemaal misgaat in Nederland, dat we straks allemaal verdrinken, en dat het eigenlijk gewoon einde oefening is voor ons land BeHaLvE aLs We Nu IeTs DoEn!

Nou, Jansen kon zijn vraag op meerdere manieren stellen, maar er kwam geen antwoord. Na drie lange minuten kwam er alleen uit dat áls iedereen doet wat GroenLinks wil, nou, dat het dan wat minder erg zal zijn. Voor de rest wilde hij alleen kwijt dat “in de zomer” schepen volgens hem last hebben van “te weinig water door de hitte,” en dat het ook misgaat met de oogst in de Achterhoek door “extreme droogte.” Dat zou komen door klimaatverandering.

Dat zal allemaal wel, reageerde Jansen natuurlijk, maar het is een heel groot deel van het klimaatverhaal dat het water stijgt. Dus hoe zit het met de stijging? Want hij weet toevallig dat de gemiddelde stijging 0,19 millimeter per jaar is. Dit betekent dat er aan het einde van de eeuw een stijging is van 15 centimeter. En dat is natuurlijk helemaal niets. Jansen: “Hoe kunt u geloven dat de wereld vergaat?”

Natuurlijk is dat precies waarom Van der Lee geen antwoord wenste te geven op de vraag van de FVD’er. Want als klimaatalarmisten iets haten, dan is het feiten delen met burgers.