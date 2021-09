Lol! Jesse Klaver wil dat politiek inhoudelijk met elkaar in gesprek gaat: ‘We moeten kijken wat we voor Nederland kunnen betekenen’

GroenLinks-leider Jesse Klaver meent dat de Tweede Kamer net een crèche is. Politieke partijen gaan volgens de GL-voorman niet inhoudelijk met elkaar in gesprek en kijken alleen naar persoonlijke verhoudingen. Als politicus ben je er uiteindelijk om het land te helpen, aldus Klaver die structureel grote groepen uit de samenleving buitensluit of denigrerend berispt.

Als het gaat om de kabinetsformatie of de politiek zelf is er geen grote hypocriet dan Jesse Klaver. De GroenLinks-leider schoof gisteren aan bij het NPO-programma Buitenhof. Hier vertelde hij zich te ergeren aan het gebrek aan inhoudelijke discussies in de Tweede Kamer. Er worden namelijk alleen persoonlijke vetes uitgevochten in Den Haag. Klaver wil dat we kijken naar de inhoud.

'Die persoonlijke verhoudingen zijn wat mij betreft op een dieptepunt beland', aldus Jesse Klaver in #buitenhof. 'Het is geen crèche, ik dacht dat we in de Tweede Kamer zaten, daar zet je je over problemen heen, en ga je met elkaar inhoudelijk het gesprek aan'. #buitenhof pic.twitter.com/dxdFWurcLI — Buitenhof (@Buitenhoftv) September 19, 2021

Boodschap Jesse Klaver is er een voor de bühne

Hoe mooi zijn boodschap ook klinkt, en in zijn kritiek heeft hij gelijk, zijn partij is evengoed deel van het probleem. Als het gaat om de formatie heeft Klaver al vaker gezegd zich te hekelen aan het feit dat men niet kijkt naar inhoudelijke overeenkomsten. Dit is iets wat hij zelf ook nooit doet. Nog zonder een gesprek gevoerd te hebben sluit zijn partij al jaren de PVV buiten, ook in de Tweede Kamer loopt GL geregeld te kissebissen met de partij van Geert Wilders.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Nu meent Klaver dat de rest van de Tweede Kamer zich gedraagt als een crèche, en de inhoudsloze Lilianne Ploumen knikt instemmend mee. Maar Klaver zelf heeft er een handje van om grote groepen, zonder echt inhoudelijke redenen, buiten te sluiten. Dus wat betreft inhoudelijke debatten kan hij, en zijn partij, ook nog zeker wat stappen maken.

De laatste maanden menen zowel de PvdA als GroenLinks de waarheid in pacht te hebben. Terwijl beide partijen toch echt tijdens de Kamerverkiezingen op hun plaats zijn gezet door het Nederlandse volk. De PvdA groeide opnieuw niet en de groene drammers halveerden. Wellicht wordt het eens tijd dat ze een toontje lager gaan zingen en zich meer gaan bemoeien met hun eigen koers. Want de eigen koers trekt op dit moment vrij weinig kiezers aan.