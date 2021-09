Martin Bosma (PVV) baalt van benoeming nieuwe Nationaal Coördinator tegen Discriminatie: “Zijn partij (PvdA) is kampioen anti-blankracisme”

Vanaf volgende maand is Rabin Baldewsingh de nieuwe Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. De voormalig PvdA-wethouder heeft in het verleden wel eens geroepen dat hij het Haagse stadhuis, waar hij toen werkte, wilde ‘ontwitten’. Nu gaat uitgerekend hij over discriminatie en racisme in Nederland. “Een totale aanfluiting”, aldus PVV’er Martin Bosma.

Baldewsingh was ruim twaalf jaar wethouder in de gemeente Den Haag. Tijdens zijn lange wethouderschap heeft hij nogal opmerkelijke uitspraken gedaan. Hij vond het stadhuis te wit en wilde het daarom ‘ontwitten’. Hij wilde een diversiteitsbeleid doorvoeren in het aannamebeleid van de stad. Bij openstaande vacatures moest de voorkeur uitgaan naar mensen met een migratieachtergrond. Toentertijd waren de lokale fracties van de PVV en VVD fel tegen dit soort beleid.

Je moet namelijk voor de beste kandidaat gaan en niet kijken naar de huidskleur, aldus de partijen. Voor Martin Bosma is het een grote grap dat uitgerekend deze oud-wethouder nu de nieuwe coördinator tegen discriminatie en racisme gaat worden. Baldewsingh pleitte namelijk zelf voor een discriminerend beleid.

Wat een totale aanfluiting. De nieuwe Nationale Coördinator tegen Discriminatie is Baldewsingh. Als wethouder wilde hij het stadhuis “ontwitten”. Blanken er uit dus. Zijn partij (PvdA) is kampioen anti-blankracisme.pic.twitter.com/eL6NGbmFLX — Martin Bosma (@Martinbosma_pvv) September 29, 2021

Bosma stelt dat de partij van Baldewsingh, de PvdA, de “kampioen anti-blankracisme” is van Nederland. En zo’n boude stelling komt niet zo maar uit de lucht vallen. Op veel plekken waar men actief nadenkt, of het zelfs invoert, over de invoering van een diversiteitsbeleid, zit de PvdA aan de touwtjes te trekken.

De grote grap is dus nu dat er iemand die actief heeft gepleit voor een vorm van discriminatie, namelijk het bewust onderscheid maken op achtergrond bij een sollicitatie, nu beloond wordt met een baantje als anti-discriminatie coördinator.

Het is natuurlijk absurd dat dit gebeurt, maar in Nederland is het helaas hartstikke normaal dat dit gebeurt. Lieden die pleiten voor een discriminerend ‘diversiteitsbeleid’ worden beloond met leuke fopbaantjes. Terecht dat Bosma stelt dat dit een grote aanfluiting is.