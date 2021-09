Medische Apartheid een feit in Nederland: meerderheid Tweede Kamer wil wél QR-code maatschappij

Het is een bijzonder zwarte dag in de geschiedenis van ons land. De Medische Apartheid is namelijk een feit. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft vanavond tégen een motie gestemd van Geert Wilders c.s. die invoering van de QR-code-maatschappij zou tegenhouden. Daarmee heeft het kabinet dus zijn zin. Ze kunnen de Apartheidspas invoeren. Er komt een samenleving met twee stromingen.

PVV-leider Geert Wilders is woedend dat een meerderheid in de Tweede Kamer zijn motie heeft verworpen. Dit betekent dat het de regering vrijstaat om het plan voor de creatie van een QR-code-maatschappij door te voeren.

“Schandalig,” schrijft Wilders terecht op Twitter.

MOTIE WILDERS CS Géén coronatoegangsbewijs invoeren. Voor: 58

Tegen: 70 Verworpen. Schandalig. pic.twitter.com/7Et8lsJrJC — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 16, 2021

Het is heel erg, maar door voor deze QR-code gekte te stemmen heeft de Tweede Kamer dus officieel ingestemd met Medische Apartheid. De gelijkheid voor de wet, het discriminatieverbod, het medisch geheim… het zijn blijkbaar allemaal ouderwetse begrippen die niets meer te maken hebben met de werkelijkheid.

De reden dat het kabinet dit kon doen? De ChristenUnie keerde zich ook op dit punt – net als bij de positie van Sigrid Kaag – tegen het kabinet. De coalitie kon daardoor dus niet op een meerderheid rekenen. Maar zie hier! Opeens kwam de PvdA om Mark Rutte en Hugo de Jonge te redden. Jawel: Liliannetje Ploumen had haar mede salonsocialisten opdracht gegeven tégen de motie van Wilders c.s. te stemmen, en dus vóór Medische Apartheid.

De PvdA heeft er dus, samen met D66, VVD én het CDA, voor gezorgd dat de Medische Apartheid een feit wordt in ons land.

Het is een schande. Maar wat hadden we anders verwacht van het partijkartel? Dat kartel zorgt er écht wel voor dat Het Plan wordt uitgevoerd. Bepaalde partijen mogen even quasi-kritisch zijn af en toe, maar Het Plan gaat hoe dan ook dóór.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

We zijn het haasje. Hoewel er natuurlijk nog altijd één oplossing voor handen is: burgerlijke ongehoorzaamheid. Niemand kan ons dwíngen elkaar als melaatsen te behandelen. Nee, ook Dictatortje Staat niet. Ze zijn totaal afhankelijk van onze bereidwilligheid mee te werken. Als die er niet is staan Rutte, De Jonge, Kaag én Ploumen machteloos.