Minder, minder! ‘Meerderheid Nederlanders wil flink bezuinigen op kostenverslindende ontwikkelingshulp en migratie’

Het volgende kabinet moet flink gaan bezuinigen op ontwikkelingshulp en migratie. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar aanleiding van Prinsjesdag. Het beschikbare geld kan volgens de deelnemers beter worden uitgegeven aan de zorg.

Het panel van Hart van Nederland hield een volksraadpleging onder 4000 doorsnee Nederlanders. Uit het onderzoek blijkt dat 64 procent van de Nederlanders wil korten op de kosten van ontwikkelingshulp en migratie. Op ruime afstand volgen gewenste bezuinigingen op respectievelijk defensie (9 procent), klimaat en natuur (8 procent) en verkeer en vervoer (7 procent).

Een deelnemer aan het onderzoek beargumenteert ‘klip en klaar’ waarom een nieuw kabinet zou moeten bezuinigen op ontwikkelingshulp en migratie: “Er gaat veel geld naartoe. Ga eerst eens voor je eigen mensen zorgen. Er is al zo veel armoede in Nederland.” Een andere deelnemer vult aan: “Geen gezeur, sluit de deur.”

Meer geld

Waar het geld dan wel naar toe moet? Daar hebben de Nederlanders óók een glasheldere mening over. 26 procent van de deelnemers wil dat er meer woningen worden gebouwd. Vooral voor jongeren blijkt dat volgens het panel een grote zorg. 28 procent laat weten dat alle bezuinigen op ontwikkelingshulp en migratie moeten worden geïnvesteerd in de gezondheidszorg. De andere categorieën moeten het doen met 13 procent (AOW en andere uitkeringen), 11 procent (criminaliteitsbestrijding) en 8 procent (onderwijs en kinderopvang).

