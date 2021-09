Onvrede over coronapas groeit met de dag: ‘Duizenden bedrijven verzetten zich tegen CoronaCheck-app’

De onvrede over de coronacontroles lijkt flink te groeien onder ondernemers in Nederland. De lijst met zaken waar je zonder coronapas binnenkomt groeit de laatste dagen flink. Het platform Keuze Vrij Bij Mij blijkt een groot succes te zijn, ondernemers accepteren niet zo maar de QR-samenleving.

Al in de aanloop naar de invoering van de coronapas was er flink wat gemor te horen over een toekomstige QR-samenleving. Veel mensen vonden deze tweedeling in de samenleving veel te ver gaan. Nu de coronapas daadwerkelijk is ingevoerd en actief is zijn er steeds meer bedrijven die zich verzetten tegen deze coronamaatregel. RTL Nieuws meldt dat de lijst met bedrijven die tegen coronacontroles zijn flink is gegroeid.

Al meer dan 4500 bedrijven hebben zich aangemeld op het platform Keuze Vrij Bij Mij. Wie op het platform staat geeft aan dat iedereen welkom is, wel of niet gevaccineerd én ook zonder testbewijs. Het gaat dus lang niet meer om een enkeling die zich verzet tegen de coronamaatregelen.

Er staan ook veel bedrijven op de lijst die in de praktijk niet worden geraakt door de maatregelen – zij hoeven niet per se naar een testbewijs te vragen. Toch hebben zij zich bewust op deze lijst gezet, zij willen namelijk een statement uitdragen – en daarbij collega-ondernemers uit andere sectoren steunen.

Eerder vandaag gaf Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren al aan blij te zijn met ‘het verzet vanuit de samenleving’. Nu Mona Keijzer op abrupte wijze is ontslagen lijkt de kritiek op de coronapas in een keer te zijn te zijn losgebarsten. Voor veel mensen is de maat vol, na anderhalf jaar van strenge en strikte coronamaatregelen is bij de meeste mensen de rek er wel uit.

Vele critici zien in de invoering van de coronapas een maatregel die té ver gaat. Het verzet tegen de coronapas lijkt met de dag groter te worden.