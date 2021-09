Gideon van Meijeren (FVD) over protest tegen coronapas: ‘Bemoedigend om verzet vanuit samenleving te zien’

FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren vindt het bemoedigend om te zien dat men in de samenleving in verzet komt tegen de coronapas. De afgelopen dagen is er flink wat ophef ontstaan nadat het Utrechtse restaurant Waku Waku weigert klanten naar een coronapas te vragen. De coronapas werkt stigmatiserend en discriminerend en daarom moeten we zo’n maatregel niet accepteren, aldus het Forum-Kamerlid.

Het restaurant Waku Waku houdt vooralsnog voet bij stuk: zij weigeren mee te gaan doen aan de zogeheten ‘QR-maatschappij’. Het restaurant wil zijn klanten niet controleren op de coronapas én omdat ze hier niet aan meedoen ontstond er flink wat ophef. Maandagavond en dinsdag waren er de hele dag door protesten tegen de coronapas op de stoep voor het restaurant.

Forum-politicus Gideon van Meijeren vond het ‘bemoedigend om dit verzet vanuit de samenleving te zien’.



Van Meijeren geeft aan dat hij en zijn partij het een goed teken vinden dat mensen in verzet komen tegen de huidige coronamaatregelen. Nederlanders moeten niet zo maar accepteren dat zij tweederangsburgers worden als zij niet meedoen aan de QR-samenleving.

Mona Keijzer vreesde hier ook al voor, toen zij kritiek uitte over de coronapas kostte dit haar baan. Keijzer kan op flink wat respect rekenen van Forum. Van Meijeren zei het volgende over de kwestie Keijzer:

“Ik vind het dapper dat zij zich heeft uitgesproken tegen dit kabinetsbeleid. Dat vergt namelijk wel wat moed, en we hebben inmiddels gezien dat ze dat zelfs heeft moeten bekopen met haar eigen ontslag. Maar volledig begrijpelijk dat als zij ziet dat het kabinetsbeleid in strijd is met alles waar wij voor staan, met onze grondwet, dat vrijheden onrechtmatig worden ingeperkt dan kan ik me heel goed voorstellen dat zij de morele plicht voelt om zich daar tegen uit te spreken.”

Van Meijeren is duidelijk: Forum steunt de kritische geluiden tegen de verregaande QR-code maatregel. Het is in de ogen van de partij een maatregel die onze grondrechten dusdanig schendt, dat verzet ertegen het juiste is.