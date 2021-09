Mona Keijzer stapt helemaal uit de politiek: ‘We hameren niet het virus kapot maar wel andere zaken die ons lief zijn’

Mona Keijzer heeft zojuist aangekondigd dat ze de politiek helemaal verlaat. Ze stapt dus niet over naar de fractie van Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer. Ze houdt ermee op. Volledig. Maar ze doet dat wel with a bang. Want in een lange brief die ze geschreven heeft legt ze uit waarom ze dit besluit heeft genomen. En nee, ze laat geen spaan heel van het kabinetsbeleid. “Op de huidige weg doorgaan is wat mij betreft geen optie” schrijft ze. “We hameren namelijk niet het virus kapot, maar wel vele andere zaken die ons altijd lief zijn geweest.”

Voormalige staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer heeft laten weten dat ze de politiek helemaal verlaat. Dat heeft ze gedaan op Twitter, waar ze ook meteen een lange brief online heeft gezet waarin ze haar beweegredenen uiteen zet. Dit deed ze dus nadat ze op oneigenlijke wijze ontslagen werd door premier Rutte.

Die brief is het lezen meer dan waard. Want de toon en de argumenten zijn die van oppositieleiders als Geert Wilders en Thierry Baudet, en niet die van een lid van het partijkartel. Ze laat er écht geen misverstand over bestaan dat ze het huidige beleid verschrikkelijk vindt, dat het haar diep raakt, dat ze ziet hoe er een tweestromensamenleving ontstaat, en dat ze dat niet in orde vindt. Het is een dappere brief… maar het enige nadeel is dat ze de politiek helemaal verlaat en haar Kamerzetel niet met zich meeneemt.

De brief

Keijzer begint haar brief door uit te leggen dat mensen die haar goed kennen al “geruime tijd” weten dat ze het coronabeleid van het kabinet wanstaltig vindt. “Met de besluitvorming van afgelopen augustus en september is voor de grens qua logica en uitlegbaarheid bereikt,” gaat ze verder. “Daarbovenop kan ik het coronabeleid niet meer rijmen met mijn politieke inspiratiebronnen en de Grondwet.”

“De afgelopen anderhalf jaar waren uitzonderlijk,” stelt Keijzer daarna. “Rond maart 2020 arriveerde Covid-19 in Nederland. Maatregelen waren noodzakelijk. Maar met alles wat we inmiddels weten over het virus en de vaccinatiegraad die wij inmiddels bereikt hebben, is dat punt wat mij betreft gepasseerd. De meeste mensen die Covid krijgen, hebben geen tot lichte klachten.” Daar komt nog eens bij, legt ze vervolgens uit, dat 85% van de mensen boven de 12 jaar oud gevaccineerd is.

“We zijn als een samenleving in een bizarre situatie terechtgekomen. Aanvankelijk bracht coronabestrijding saamhorigheid. Inmiddels keert zowel het beleid, als de vraag of iemand wel of niet gevaccineerd of getest is en de (voor de meeste mensen onnodige) angst voor Covid-19 zich tegen ons. De tegenstellingen in de samenleving groeien met de Covid-bestrijding als een niet te onderschatten voedingsboden. Voor mij is die prijs te hoog.”

Coronabewijs

Vervolgens stelt ze dat de maatregelen van de afgelopen maanden simpelweg niet meer uit te leggen zijn. “Ze beperken en beperkten al die ondernemers en hun medewerkers onnodig in de evenementensector, de sport, de horeca, de kunst en cultuur en de reissector. Sectoren die 1,5 jaar beperkingen achter de rug hebben en soms zelfs al 1,5 jaar gesloten zijn met niet zelden desastreuze effecten in het zakelijke en het privé-leven van de mensen die daar onderdeel van zijn. De ellende als gevolg van de coronamaatregelen van de afgelopen 1,5 jaar voor bijvoorbeeld alleenstaanden en jongeren is niet te onderschatten.”

Tot voor kort was iedereen die dit zei een “wappie.” Nu zegt Keijzer het dus ook. En ze was nog niet klaar want ze heeft ook het één en ander te zeggen over het CoronaToegangsBewijs. Oftewel de Apartheidspas. De vraag is, schrijft ze, of dat ethisch nog wel te verantwoorden is. Haar antwoord is ondubbelzinnig: neen.

“Het langzaam overgaan dat naar een situatie dat je alleen nog ergens binnen met een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs (dat na 6 maanden verloopt, het zogenaamde G2-systeem, is onnodig en niet proportioneel,” gaat ze verder. En dat is een belangrijke opmerking. Want hier zie je dat ze eigenlijk al even vertelt wat de toekomst in petto heeft. Dat 2G-systeem gaat verder uitgebouwd worden. Die 2 g’s staan trouwens voor “gevaccineerd” en “genezen.” Keijzer geeft hier aan dat dit nu langzaam begonnen is en verder wordt ontwikkeld. T esten is dan dus geen optie meer.Doodeng en het breekt je hart letterlijk dat dit ons land en volk overkomt.

“De samenleving is niet maakbaar, een virus al helemaal niet,” schrijft ze. “Mensen horen bij elkaar. Mensen bang maken voor elkaar door nu weer op allerlei plekken toegangsbewijzen te vragen, is voor mij de bijl aan de wortel van samenleven.”

De bijl aan de wortel

Duidelijk genoeg, natuurlijk, en Keijzer heeft nog meer argumenten tegen het huidige beleid. “De brede invoering van een CoronaToegangsBewijs is niet alleen een praktisch vraagstuk over wat het neerleggen van de verantwoordelijkheid betekent voor ondernemers en hun (vaak jonge) personeel. Fundamenteel komt hier de vraag achterweg of het gerechtvaardigd is dat nu nog te doen met internationaal één van de hoogste vaccinatiegraden die ook nog vrijwillig tot stand gekomen is.”

“Hoe verstandig het ook is om je te laten vaccineren, er zal een groep blijven die dat niet wil,” merkt ze terecht op. “Deze mensen overtuigen is een opdracht. Maar meer dan dat mag het in licht van lichamelijke integriteit en het virus waar het over gaat, niet zijn. Het langzaam overgaan naar een situatie dat je alleen nog ergens binnen mag met een vaccinatiebewijs of met een herstelbewijs (dat na 6 maanden verloopt), het zogenaamde G2-systeem, is onnodig en niet proportioneel.”

“De samenleving is niet maakbaar, een virus al helemaal niet. Mensen horen bij elkaar. Mensen bang maken voor elkaar door nu weer op allerlei plekken toegangsbewijzen te vragen, is voor mij de bijl aan de wortel van samenleven.”

Overige argumenten

Tenslotte legt Keijzer uit dat a) ziekte nu eenmaal bij het leven hoort en b) dat de zorg “al veel langer onder druk” staat. Ja, dat laatste schrijft ze echt. Want het kabinet doet immers nu net alsof dat een nieuwe ontwikkeling is. Maar dat is je reinste onzin. Jaren geleden waren er al enorme problemen bij grote griepgolven, en sindsdien is de situatie alleen maar vererger doordat de besparingen op de zorg zijn doorgegaan.

“Op de huidige weg doorgaan is wat mij betreft geen optie,” concludeert Keijzer daarna. “We hameren namelijk niet het virus kapot maar wel vele andere zaken die ons altijd lief geweest zijn. Ik kan het beleid niet meer rijmen met mijn verstand en mijn geweten.”

En dan het enige jammere van de brief: ze kondigt aan helemaal uit de politiek te stappen en haar zetel ter beschikking te stellen omdat ze “geen splijtzwam” wil zijn. De enige juiste reactie daarop is natuurlijk dat het kabinet de splijtzwam is, en dat zij zich door te blijven zitten juist hard kan maken voor onze rechten. En de boel daardoor juist bij elkaar kan proberen te houden. Misschien niet in het CDA zelf, maar wél in de samenleving.