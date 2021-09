Pieter Omtzigt woedend vanwege ontslag Mona Keijzer: Rutte kan haar helemaal niet ontslaan

Voormalig CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt vindt het onbegrijpelijk dat minister-president Mark Rutte Mona Keijzer ontslagen heeft. De reden legt hij uit op Twitter: de premier kan dit besluit helemaal niet zelf even nemen. De héle ministerraad moet erbij betrokken worden. Maar dat is niet gebeurd. Het enige probleem? Degene die ervoor moet zorgen dat dit reglement wordt nageleefd heeft een naam en die is… M. Rutte. Ha.

Het afgelopen weekend werd Mona Keijzer (CDA) ontslagen door premier Mark Rutte. Ze had immers een interview gegeven aan De Telegraaf waarin ze aangaf dat ze invoering van de Apartheidspas niet steunt. Maar ja, ze bevond zich in de ministerraad in de minderheid, en dus had ze zich er maar naar te schikken. Dat voegde ze voor de goede orde nog even toe.

Het was duidelijk dat Keijzer aanstuurde op een breuk met het kabinet. Als je zo’n interview geeft als staatssecretaris, over zo’n gevoelig onderwerp, weet je dat het einde in zicht is. Maar de manier waarop het gegaan is is alsnog zorgwekkend, aldus Pieter Omtzigt. Die voormalige CDA’er legt op Twitter namelijk uit dat een premier helemaal niet zo even op eigen houtje een staatssecretaris kan ontslaan. Daarvoor heeft hij de héle ministerraad nodig. Alleen zijn eigen mening is niet afdoende.

Kamervragen over de stemmingen over de QR code en het ontslag van Mona Keijzer:

– waarom stemden de kabinetsleden niet bij de hoofdelijke stemmingen over de QR-code

– @minpres kan kennelijk ontslaan zonder kabinetsbesluit! In zijn eentje, per telefoon.

(1) pic.twitter.com/Pyn1KKc5zS — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) September 26, 2021

“[H]et reglement van orde van de ministerraad is heel duidelijk: daar moet een ontslag van een staatssecretaris besproken worden (behalve als het op eigen verzoek is),” aldus Omtzigt. “Dat gebeurde de vorige keer in 1975 ook: er werd lang vergaderd. Hier zegt [de minister-president]: ik heb haar ontslagen. Maar dat is vreemd! Kennelijk kan een [premier] gewoon de telefoon pakken en ministers en staatssecretarissen ontslaan. Dat gaat tegen het reglement van orde van de ministerraad in. En pas[t] alleen in een presidentieel stelsel.”

Daarin heeft hij gelijk. In Amerika waar ze een presidentieel stelsel hebben kan een premier een staatssecretaris of een minister zomaar ontslaan. De president is daar meer een generaal, en de ministers kolonels of iets dergelijks. Híj́ is de baas. Maar in Nederland is de premier de eerste onder gelijkwaardigen. De premier staat er wel boven, maar meer als een aanvoerder in een voetbalteam (in plaats van de technisch directeur). Als Rutte een staatssecretaris wil ontslaan moet hij dat voordragen aan de ministerraad en die moet daar vervolgens over stémmen. Lees de regels er maar op na.

Dat is hier niet gebeurd. En dat is vreemd. Je zou denken: daar moet iets aan gedaan worden. Niet dat Keijzer teruggehaald kan worden, maar Rutte kan wel even teruggeflóten worden.

Nou nee. Want degene die er op toe moet zien dat de regels nageleefd worden heeft de initialen M.R.

Artikel 27 van het reglement van orde van de ministerraad: “De minister-president zorgt ervoor dat dit reglement in acht wordt genomen.” Dus Rutte gaat over het reglement dat hij zelf niet in acht neemt….

(11) — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) September 26, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Met andere woorden, zoals Pieter Omtzigt duidelijk maakt kon Rutte Mona Keijzer helemaal niet zomaar even ontslaan… maar er kan ook niets aan gedaan worden.