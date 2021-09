Kartelpolitici reageren verbolgen op coronapas-kritische Mona Keijzer: “Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig”

Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer heeft in een interview stevige kritiek geuit op de invoering van de coronapas. Politici in Nederland willen nu graag opheldering van de CDA-bestuurder. Sommige politici lijken zelfs flink gestrest nu een coalitiegenoot het eigen beleid ondermijnt met haar uitspraken.

PVV-leider Geert Wilders kon wel genieten van de uitspraken van Mona Keijzer. In een interview met de Telegraaf vertelde ze dat ze eigenlijk niet kan verantwoorden waarom er een coronapas wordt ingevoerd. Wilders steunt deze mening, maar wil net als D66-politici nu wel opheldering. Wat het is natuurlijk opmerkelijk dat een lid van het kabinet zich uitspreekt tegen het eigen beleid.

Verschillende kartelpolitici hebben op sociale media al verbolgen gereageerd op de uitspraken van Keijzer. D66-Kamerlid Jan Paternotte vindt het “heel raar” dat iemand die deel uitmaakt van de regering zich zo uitspreekt. Hij wil dan ook ze enkele vragen gaat beantwoorden in de Tweede Kamer.

Dit is heel erg raar. Je bent deel van de regering. Vandaag zet de regering – met steun TK en op advies OMT – de CoronaCheck breed in. Reden: de zorg beschermen. En dan zeggen: “Vind het maar niks.” Roept heel veel vragen op. Te beantwoorden in de Kamer. https://t.co/5umFP4uDBN — Jan Paternotte (@jpaternotte) September 25, 2021

PvdA’er Attje Kuiken gaat zelfs een stap verder: zij vindt dat Keijzer ondernemers in Nederland aan het natrappen is. Het kabinet moet namelijk eendracht uitstralen over het gekozen beleid. Maar vanuit de horecasector was er de afgelopen dagen al veel kritiek op de invoering van de coronapas en velen zullen het misschien wel fijn vinden dat er een beleidsmaker kritisch op het eigen beleid.

Dit is trap na voor alle ondernemers die vandaag de CoronaCheck moeten invoeren. Hoe kunnen zij vertrouwen hebben, als kabinet eigen beleid bekritiseert in de krant? Wil van @minpres weten of hele kabinet Corona aanpak nog wel steunt! #staatvanontbinding https://t.co/Loa67coWuP — Attje Kuiken 👩‍🏫👮‍♀️👩‍💼👩‍⚕️ (@attjekuiken) September 25, 2021

Ook de Nijmeegse burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsberaad Hubert Bruls is niet blij met de uitspraken. “Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.”, aldus de burgemeester tegenover de Telegraaf.

Normaliter is het zo dat ministers en staatssecretarissen niet openlijk het uit te voeren beleid bekritiseren. Maar blijkbaar ligt het coronabeleid toch wel zeer gevoelig bij Mona Keijzer. Het laat ook zien dat er dus wel degelijke andere meningen te vinden zijn binnen de coalitie. Nu Keijzer zich heeft geuit is het de vraag of er ook andere bewindslieden of partijgenoten kritisch zijn op de gekozen koers.