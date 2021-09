Ruim 40 procent horeca verzet zich tegen coronapas en weigert controle QR-code

Vanaf zaterdag wordt de coronapas (QR-code en bijbehorende ID-check) verplicht, onder andere voor de horeca. Maar de groep die zich hiertegen verzet wordt steeds groter, blijkt uit representatief onderzoek van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) onder 3322 ondernemers. Ruim 40 procent van de horecaondernemers is niet van plan bezoekers te gaan controleren op hun coronapas.



De weerstand tegen de coronapas en het controleren van een QR-code vanuit de horeca lijkt niet zozeer voort te komen uit ideologische overwegingen (al zullen die ook wel een rol spelen) maar is vooral praktisch. Een kwart van de ondernemers geeft aan vanwege de coronapas al annuleringen te hebben ontvangen. 13 procent heeft zelfs al te maken gehad met dreigementen of negatieve recensies.

“Meer dan de helft verwacht daarnaast dat de omzet verder zal dalen door de maatregelen”, meldt De Telegraaf. De horecaondernemers vrezen door de invoering van die coronapas in hun portemonnee te zullen worden geraakt, net zoals dat bij al die andere coronamaatregelen is gebeurd.

De horecasector lijkt gewoon te worden opgeofferd, of in ieder geval aan hun lot te worden overgelaten. De maatregelen roepen zoveel weerstand op dat zelfs burgemeesters en handhavers tekenen van verzet zijn gaan vertonen. Sowieso is er te weinig handhavingspersoneel om hun taak fatsoenlijk uit te voeren, waardoor burgemeesters er ook weinig heil in zien om horecaondernemers, die het al zo zwaar hebben, nog verder de afgrond in te duwen.

Iedereen die met de maatregelen te maken heeft bekruipt een gevoel van onrechtvaardigheid, tenminste, als ze de feiten even op een rij zetten. Want wie probeert het kabinet nu nog te beschermen? Ongevaccineerde mensen die het al die tijd al hebben weten te overleven. En heeft dat überhaupt zin? Nee, want een volledig gevaccineerd persoon kan gewoon besmet raken en alsnog binnenkomen bij zo’n horecagelegenheid (ook op de wc!). Het heeft dus echt geen enkele zin en het enige effect wat deze maatregel bereikt is een verdere tweedeling in de maatschappij, waarbij de (horeca)ondernemers de dupe worden.