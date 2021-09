Onbetrouwbare Femke Halsema slikt eigen vrijheidskeutel alweer in: “Amsterdam gaat wel degelijk handhaven op coronapas!”

Femke Halsema heeft vanavond toegezegd wel degelijk te zullen handhaven op het hebben van een coronapas. De burgemeester van Amsterdam brengt daardoor haar eerdere uitspraken in diskrediet. Of en door wie ze is teruggefloten is niet bekend, maar het zou zomaar eens Frank Pauw, het hoofd van de Amsterdamse politie, kunnen zijn geweest.

Vorige week riep Halsema nog heel stoer dat Amsterdam de omstreden coronapas niet actief zou gaan handhaven. Slechts bij ernstig uit de hand gelopen excessen. Even leek het er zelfs op dat de meeste gemeenten in Nederland de mening van Halsema deelde. Niets blijkt minder waar: Halsema gaat gewoon handhaven. De rest van Nederland vermoedelijk ook.

In een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad slaat de onbetrouwbare burgemeester woensdagavond opeens een heel andere toon aan:

“Het zorgen voor naleving van deze regels is een zaak van ons allemaal. In de eerste plaats voor de bezoekers van de horeca.”

Ondanks het gebrek aan voldoende handhaving schat de arrogante Amsterdamse grachtencapitool zich capabel genoeg om bedrijven en burgers actief te gaan controleren op geldige coronapassen. Boetes daarvoor kunnen oplopen tot een slordige 10.000 euro.

