Vrijheidsbeperkende coronapas alweer gedeeltelijk afgezwakt vanwege capaciteitsprobleem: ‘Eerst waarschuwing, daarna pas eventuele boete’

Ondernemers en bedrijven die de omstreden coronapas niet actief handhaven kunnen opgelucht adem halen. Gemeenten hebben amper capaciteit om controles uit te voeren. Daarom zullen er eerst waarschuwingen worden uitgedeeld aan overtreders. Er worden in principe geen directe straffen en boetes uitgedeeld. Wel is er een kanttekening: Bij herhaaldelijke overtredingen kunnen de lokale driehoek (gemeente, politie en het OM) wel degelijk overgaan op het uitdelen van boetes.

De som van een boete voor het niet handhaven van de coronapas liegt er niet om: 2500 euro. Dat bedrag kan -bij herhaaldelijke overtredingen- al snel oplopen tot 10.000 euro. Als hoogste straf geldt nog altijd (permanente) sluiting van een locatie.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de voorzitters van de Veiligheidsraad hebben gezamenlijk besloten dat de coronapas bijna niet te handhaven valt. Vanaf zaterdag zal deze van kracht zijn op duizenden plekken in Nederland. Het heeft dus weinig te maken met goodwill vanuit de overheid, maar des te meer met een gebrek aan handhaving. En dat laatste is in dit specifieke geval natuurlijk goed nieuws.

Het afzwakken van de controle op de coronapas heeft ook een keerzijde. Het is namelijk niet zo dat er helemaal niet zal worden gehandhaafd. Dat beleid zal per gemeente gaan verschillen. Eerder gaven burgemeesters van meerdere grote steden, waaronder Femke Halsema van Amsterdam, al aan niet actief te zullen handhaven. Maar je zal maar in een gemeente wonen waar uitgevreten types zoals Hubert Bruls (CDA) van Nijmegen burgemeester is…

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!