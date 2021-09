Cafébazen trekken ten strijde tegen dictatoriale Apartheidspas: ‘We moeten dit saboteren!’

Oh ja! Steeds meer horeca-ondernemers spreken zich uit. En uit alles blijkt dat ze écht niet van zins zijn mee te werken aan implementatie van de dictatoriale Apartheidspas van het kabinet. Zoals cafébaas Barry van den Berg van het Amsterdamse Del Mondo zegt: “We moeten dit keihard boycotten en saboteren.” Zo is het!

Burgerlijke ongehoorzaamheid is een groot goed. Zeker in tijden waarin de overheid véél te ver gaat en zich begint te gedragen als een brute dictator is dit soort ongehoorzaamheid veruit de meest effectieve methode voor het volk om in te grijpen; om een einde te maken aan illegaal beleid.

Het heeft er alle schijn van dat horeca-ondernemers dit ook beseffen. Eerder berichtten wij al dat duizenden ondernemers niet van plan zijn de regels te handhaven. Het Parool gaat daar nu overheen met een artikel waarin ondernemers geciteerd worden die écht van zins zijn om het kabinet hierover spreekwoordelijk de oorlog te verklaren.

Boycotten en saboteren

“De overheid drukt via mij die vaccinatieplicht door,” zegt Barry van den Berg van Del Mundo in Amsterdam bijvoorbeeld tegen de krant. En dan komt het. Want, zegt hij, “wij moeten mensen controleren en inbreuk maken op hun vrijheden. Dat staat haaks op de privacyregels. Het gaat mij niet aan of je gevaccineerd bent of niet. We moeten dit keihard boycotten en saboteren.”

” Ze laten ons hun kastanjes uit het vuur halen,” gaat hij terecht verder. “In winkels kun je gewoon naar binnen, daar is alles vrij. Wíj worden aan banden gelegd. Dit moeten we niet doen.”

Verzet

Het lijkt er dus op dat het verzet tegen de Apartheidspas van het kabinet echt aan het toenemen is. Met name in de horeca zijn mensen niet blij. Maar ook als je naar sociale media kijkt zie je dat héél veel mensen het volstrekt onacceptabel vinden wat het kabinet van plan is.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Laat mij hier heel duidelijk over zijn: het enige wat ons gaat redden nu is massale burgerlijke ongehoorzaamheid en massademonstraties zoals we die het afgelopen anderhalf jaar niet gezien hebben. Deze dictatoriale Apartheidspas kan en mag niet geaccepteerd worden. Nú is het moment om in (vreedzaam!) verzet te komen.