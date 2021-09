NRC-wappie Rosanne Hertzberger sloopt prikfascist Roland Pierik

Het was ongelooflijk om te zien bij Op1 gisteravond. Maar NRC-columnist Rosanne Hertzberger nam het vol passie op tegen ‘rechtsfilosoof’ Roland Pierik. De laatste vond vaccinatieverplichtingen en/of vaccinatiedrang en dergelijke helemaal prima. Maar Hertzberger niet. Ze nam het op voor de vrijheid van burgers om over hun eigen lichaam te beschikken. En sloopte Pierik en zijn belachelijke ‘argumenten’ terwijl ze dat deed.

De hele confrontatie tussen Hertzberger en Pierik kun je hier kijken. En ja, dat moet je echt doen. Want het kost je maar een minuut of 20, maar dan heb je iets gezien waar je normaal gesproken niet eens van kunt dromen: een NRC’er die onze burgerrechten verdedigt. En dan ook nog eens tegen coronafascisten.

In deze korte video zie je een fragment van het debat, en van hoe Pierik als een machteloze wannabe dictator met zijn bek vol tanden staat als Hertzberger zowaar komt aanzetten met argumenten. Ja, ik weet het, dat is even schrikken. Maar wij die pal staan voor onze vrijheid hebben daar zowaar argumenten voor. Dit in tegenstelling tot de vrijheidsontnemers die alleen maar gebruik kunnen maken van angst, en verder niets hebben om mee te spelen.

Microbioloog @ryhertzberger is fel tegen een indirecte vaccinatieplicht. “Het is ontzettend zonde om die laatste procenten die je er dan nog zou bij krijgen, om daar het hele karakter van het vrijwillig vaccineren in Nederland op het spel te zetten.” #Op1 pic.twitter.com/A9hsSU5ztA — Op1 (@op1npo) September 8, 2021

Een heel sterk argument van Hertzberger is dat de coronavaccins niet te vergelijken zijn met de vaccins tegen, bijvoorbeeld, polio. Want die ziekte hebben we eigenlijk helemaal kunnen verbannen uit de maatschappij. Maar voor Covid geldt hoogstwaarschijnlijk, “dat krijgen we niet meer weg.” Nee, ook niet met een vaccinatiegraad van 95%. “Je komt in een situatie terecht waarbij je misschien inderdaad een iets groter risico omdat je ongevaccineerd bent… maar op dit moment, met het virusvariant dat we nu hebben en met het vaccin dat we nu hebben, betekent dat we niet steriele immuniteit hebben.” Dit betekent dat ook gevaccineerden nog steeds ziek kunnen worden en het virus zelfs kunnen doorgeven.

Waarvoor het vaccin volgens Hertzberger dan wel goed werkt? Het beperken van ziekenhuisopnames. “Maar dan is de vraag, is dat niet aan mensen zelf welke risico’s ze lopen?” Het antwoord daarop ligt natuurlijk voor de hand: ja. Dat is honderd procent aan jezelf.

Daarna ging ze dus de discussie in het korte fragment hierboven, onder meer over Israël en over het feit dat we in de “gelukkige situatie” zitten dat 85% gevaccineerd is, wat dwang in Hertzbergers ogen al helemaal bezopen maakt.

Een draai van 180 graden

Het is een opvallende draai van Hertzberger. In de winter kwam ze immers nog in het nieuws omdat ze eiste dat het hele land in lockdown bleef omdat zij niet “ziek” wilde worden. Ten koste van álles moest haar gezondheid beschermd worden. Ja, ook ten koste van de vrijheid van haar medeburgers.

Nu denkt ze daar klaarblijkelijk heel anders over.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Hoe die verandering in opvatting tot stand is gekomen? Ik heb geen idee. Maar ik weet wel dat we blij moeten zijn met álle bekeringen. Ja, óók die van NRC-columnisten als Rosanne Hertzberger.