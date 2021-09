Overheid blundert op eerste dag coronapas: CoronaCheck-app overbelast, lange wachtrijen voor horeca

Gisteren was de eerste dag dat de zogeheten coronapas toegang verschaft tot onder meer de horeca. Echter konden veel mensen gisteren geen toegang krijgen tot het systeem, de app was namelijk overbelast. Hierdoor konden diverse mensen niet naar binnen en ontstonden er op sommige plekken lange rijen. De overheid en IT blijft een ongelukkige combinatie.

Al enkele weken wordt Nederland er op geattendeerd dat de coronapas wordt ingevoerd vanaf 25 september. Men zou denken dat voor die tijd de laatste checks en testen worden doorlopen om er zeker van te zijn dat er geen technische mankementen plaatsvinden op de dag dat veel Nederlanders de applicatie gaan gebruiken. Zoals zo vaak heeft de overheid laten zien niet erg uit te blinken in het gebruik van IT.

Chaos in Nijmegen! Storing QR code en moeten wachten op wat we mogen…..anders wordt je zaak gesloten! @NPO1 @Jinek_RTL pic.twitter.com/oky438lSuM — Khalid Oubaha (@OubahaKhalid) September 25, 2021

Het AD meldt dat er gisteren ook DDoS-aanvallen werden gedaan, een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zegt dat de storing deels kwam omdat gisteren in een keer heel veel mensen een QR-code probeerden aan te vragen. Iets wat het ministerie toch enigszins had kunnen verwachten, pas als mensen iets echt nodig hebben gaan ze meestal pas actie ondernemen.

Vanwege de storing stonden er op sommige plekken in Nederland lange rijen van mensen die niet direct naar binnen konden. Vanaf een uur of 20:00 stroomden de meldingen binnen over een niet werkende CoronaCheck-App.

Horecaondernemers baalden gisteren enorm van de mankementen. Johan de Vos, voorzitter horecabond regio Breda, uitte dan ook stevige kritiek op Den Haag. De fout lag namelijk aan hun kant én de gedupeerden waren de ondernemers en de consument:

“Dit is echt een probleem van de overheid, niet van ons. Het is gewoon niet goed geregeld, daar kunnen wij niks aan doen.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Als overheid sla je natuurlijk wel een flater. Je voert een rigoureuze maatregel in die werkt met een digitale app, vervolgens blijkt dat je digitaal toch niet zo goed bent voorbereid op de invoering hiervan. Tsja, dan is het wachten op boze burgers.