Peiling: vertrouwen in overheid daalt naar dieptepunt – waardering Sigrid Kaag neemt sterk af

Het vertrouwen in de politieke instituties is het afgelopen half jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van I&O Research. Het vertrouwen in onze overheid ligt op dit moment zelfs lager dan na de bizarre onthullingen rondom de toeslagenaffaire. De afgelopen maanden waren een achtbaan, kiezers zijn massaal teleurgesteld in de gang van zaken.

Het aandeel “helemaal geen vertrouwen” in de Nederlandse overheid is schrikbarend gestegen, zo valt te lezen in de recente I&O-peiling. Steeds meer Nederlanders hebben helemaal geen vertrouwen meer in de overheid, dit is een zichtbare trend die is te zien bij de achterban van vrijwel iedere partij. Het algehele wantrouwen is gestegen van 9 naar 15 procent is een half jaar tijd. Wat laat zien dat het demissionaire kabinet flink wat schade heeft aangericht; de status van de overheid is negatief aangetast. Ook is de waardering voor D66-leider Sigrid Kaag flink verminderd. Zowel onder D66-kiezers als andere kiezers.

Het vertrouwen in de overheid is het niet enige wat is gedaald. Ook het vertrouwen in onze burgemeesters, ministers én Tweede Kamerleden is gedaald. Ten opzichte van twee jaar geleden is het vertrouwen in de EU juist wél gestegen. Het is overigens niet vreemd dat het vertrouwen in de Kamer is gedaald. Doordat de formatie in een impasse is beland, en de huidige formerende partijen geen handreiking doen naar andere partijen, lijkt het erop alsof Kamerleden vrij weinig doen.

Tweede Kamer moet tanden laten zien

2021 zal de boeken ingaan als een parlementair jaar waar nauwelijks vooruitgang is geboekt. Het begon allemaal veel belovend met mooie woorden over een nieuwe bestuurscultuur, maar we zitten inmiddels in september en er is feitelijk nog niks veranderd.

Met een oeverloze formatie, krom coronabeleid en een vrij lamgeslagen Tweede Kamer is het niet heel verwonderlijk dat het vertrouwen in de instituties is gedaald. Afgelopen weken zag we gelukkig wél wat de Tweede Kamer kan – in termen van controle én dualisme. Nu is het zaak dat de oppositie vaker de tanden laat zien. Het is de enige manier om het vertrouwen van de bevolking terug te winnen.