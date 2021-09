Peilingen: meerderheid wil nieuwe verkiezingen – D66-kiezers verliezen vertrouwen in Sigrid Kaag

Zes op de tien Nederlanders zien liever nieuwe verkiezingen dan dat men in Den Haag doorgaat met de formatie. Dat blijkt uit de gegevens van de nieuwe EenVandaag Opiniepanel. Het vertrouwen in de partijleiders Sigrid Kaag én Wopke Hoekstra is ook flink gedaald. Zelfs D66- en CDA-stemmers menen dat het tijd wordt om weer naar de stembus te gaan.

Gisteren omschreef PVV-leider Geert Wilders het al treffend: het is nu al negen maanden geleden dat het kabinet Rutte III viel. Qua formatie zien we geen enkele voortgang, maar de spelletjes in de achterkamertjes gaan gewoon door. Voor Nederland zou het niet verkeerd zijn om nieuwe verkiezingen te houden, de politieke verhoudingen zijn immers de laatste maanden flink veranderd.

Negen maanden geleden viel Rutte3. En we zijn geen steek verder. Ondertussen kapseist het kabinet als een zinkend narrenschip en stuurt Rutte zijn oud assistent Hermans de achterkamertjes in om wat extra steun te vergaren. Bananenrepubliek Nederland.

Ik wil #nieuweverkiezingen! — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 19, 2021

Het Opiniepanel van EenVandaag is in meerderheid óók voor nieuwe verkiezingen. 61 procent is wel klaar met de oeverloze formatie. Ongeveer de helft van de CDA- en D66-stemmers wil ook graag nieuwe verkiezingen, het laat zien dat ook zij graag uit deze impasse willen komen.

Voor de partijleiders van beide partijen is er wel slecht nieuws: steeds meer CDA- en D66-kiezers hebben minder vertrouwen in hun politieke leider. Onderwijl blijft het vertrouwen in VVD-leider Mark Rutte wél hoog. De ongenaakbaarheid van de VVD-leider blijft verwonderlijk. Het Afghanistan-debat was ook voor Rutte een zwaar debat, maar op de een of andere manier heeft hij geen gezichtsverlies geleden. Zijn coalitiepartners, CDA en D66, wél.

Terwijl er de komende week geen formatiegesprekken op het programma staan, waardoor de formatie automatisch met een week wordt verlengd, snakken steeds meer Nederlanders naar nieuwe verkiezingen. Maar wil het CDA, D66 en de VVD wel nieuwe verkiezingen? Onder meer Wilders dringt er al een paar weken op, maar tot op heden lijkt de kans op nieuwe verkiezingen niet heel waarschijnlijk.